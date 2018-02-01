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01.02.2018 17:26

В Петербурге после давления СМИ и общественности отменили концерт Захара Мая

Петербургский клуб «Цоколь» отменил концерт украинского певца Захара Мая. Причиной владельцы площадки назвали общественный резонанс, сложившийся вокруг высказываний исполнителя.

«Вынуждены сообщить, что концерт Захара Мая, запланированный на 14 февраля, отменен», – говорится в сообщении в группе «ВКонтакте» клуба. «Обращаем Ваше внимание на то, что позиция администрации клуба далеко не всегда совпадала и совпадает с мнениями авторов того или иного контента, представленного на нашей сцене. Клуб не имеет возможности мониторить личные аккаунты артистов с целью выявления их политических взглядов, оставаясь площадкой для выступлений и не более того. Это, однако, не отменяет того, что мы, так же, как и многие из вас, считаем неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая, опубликованные на днях в СМИ и вызвавшие широкий общественный резонанс», – утверждают в администрации «Цоколя».

По словам владельцев клуба, концерт отменен во избежание провокаций, разжигания ненависти и обеспечения безопасности. Как сообщили в «Цоколе» «Фонтанке», билеты можно вернуть в кассах билетных операторов, на сегодняшний день на концерт было продано «достаточное количество» билетов, так как артист больше года не был с концертами в Петербурге.

Отметим, что Захар Май не раз высказывался в соцсетях враждебно по отношению к россиянам и российской политике. В числе прочего, он назвал русских «нацией без мозгов», предположил, что Крымский мост однажды свяжет украинский Крым с украинской Кубанью. Из-за высказываний певца в ряде СМИ и блогах негативно отнеслись к его намерению дать концерты в Петербурге и Москве. На данный момент концерт в столице также отменен.


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