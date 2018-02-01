В ТЦ «Норд» на проспекте Просвещения ищут бесхозный предмет

В гипермаркете на проспекте Просвещения днём 1 февраля работает полиция. Проверяется информация о бесхозном предмете. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации очевидцев, к зданию ТЦ «Норд» прибыли пожарные расчёты, сотрудники полиции и ОМОНа. Около 16.20 в залах ТЦ на проспекте Просвещения, 19, лит. А, сработала пожарная сигнализация. Покупателей попросили оставить шопинг и покинуть здание.

Напомним, последний раз волна эвакуации накрыла Петербург 28 января. Анонимные звонки о заложенной бомбе поступили на 24 объекта, среди них 12 торговых центров, 5 гостиниц, 4 фитнес-клуба, а также музей и 2 кинотеатра. Эвакуацию провели в 14 зданиях, на улице оказались 17 519 человек.

Для звонков террористы использовали номер, обслуживаемый калифорнийским оператором и зарегистрированный на 71-летнего местного жителя Эйлина Тайлера. Впрочем, американец вряд ли имеет отношение к минированиям — скорее всего, он стал жертвой IP-телефонии, которую, предположительно, используют анонимы. Второй номер, с которого они звонили, имеет телефонный код «565», ни к одному штату США не относящийся.

Подражатели харьковской Dillinger team, терроризировавшей город в 2015 году, требовали от собственников ТРК по миллиону рублей в биткоиновом эквиваленте, обещая удвоить сумму при невыполнении требований. Штрафные санкции предрекали также за обращение в полицию, что, собственно, уже произошло. Американские номера, напомним, фигурировали и осенью 2017 года в своеобразном всероссийском марафоне телефонных террористов, которые уведомляли о бомбах в магазинах, школах, кинотеатрах, на вокзалах и в административных зданиях.