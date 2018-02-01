Как нам вернули победу в Сочи и почему это не поможет в Пхенчхане

Сборная России снова первая в общем зачете Олимпиады-2014. Результаты Игр в Сочи 28 отечественных спортсменов восстановлены, и теперь они рвутся в Пхенчхан. Что произошло – рассказывает «Фонтанка».

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне восстановил в правах 28 российских спортсменов. Все они в конце 2017 года были дисквалифицированы за употребление допинга на Олимпиаде в Сочи. Все улики, по сути, были неоднозначными: царапины на баночках с анализами, повышенное содержание солей в некоторых из них, рассказы бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в чьей вменяемости уже не раз публично сомневался Владимир Путин. Но Международному олимпийскому комитету (МОК) их хватило, чтобы признать виновными несколько десятков российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи и пожизненно отлучив от Олимпиады.

Не сразу, но россияне все же взялись за дело. Был подан иск в Спортивный арбитражный суд. 39 спортсменам дали добро на ускоренное рассмотрение дела с учетом приближающейся Олимпиады в Пхенчхане, на которую те теоретически еще могли попасть. Шестерым в ускоренной процедуре было отказано. Это конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина и биатлонисты Ирина Старых с Александром Логиновым.

С 22 по 26 января в Лозанне прошли слушания.

22 января – у конькобежцев (Иван Скобрев, Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, Артем Кузнецов), 23 января – у скелетонистов (Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына), 24 января – у саночников (Альберт Демченко, Татьяна Иванова), 25 – 26 января – у бобслеистов (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Александр Зубков), 26 января – у лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева, Александр Бессмертных).

О том, как проходили слушания, в интервью «Фонтанке» рассказала скелетонистка Мария Орлова.

– Все проходило, как в настоящем суде, – вспоминает спортсменка, занявшая шестое место на Олимпиаде в Сочи. – Каждого по отдельности вызывали и допрашивали. Их адвокаты, наши адвокаты и судьи. В общем, обычная процедура. Хотя для нас это, конечно, было в первый раз. Спрашивали, что и как проходило, как сдавали пробы, как тренировались, кто мы и что мы. Атмосфера была очень напряженной. Даже слов нет. Наверное, впервые такое почувствовали. Когда только вышли из здания, было какое-то облегчение, что наконец-то нас выслушал хоть кто-то. А то только одни обвинения да обвинения. Была надежда, что нас услышат.

Получается, что услышали, но не всех. Орлову и еще 27 человек, включая скелетониста Александра Третьякова и лыжника Александра Логинова, выигравших на Играх в Сочи золото, восстановили в правах. С них сняли дисквалификации, а также восстановили их результаты в Сочи.

Иски еще 11 атлетов удовлетворены частично: их результаты с Игр в Сочи по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена. Но отстранены они теперь не пожизненно, а только на Олимпиаду в Пхенчхане. Среди них бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, выступавшие в Сочи вместе в соревнованиях двоек и четверок и завоевавшие в них две золотые медали. Их награды, по сути, теперь единственная потеря России на домашней Олимпиаде, если не считать имиджа. Неплохо после всего, что происходило всего два месяца назад.

В докладе независимой комиссии WADA (с которого и начал собственное расследование МОК и который лег в основу последующих санкций) основными критериями были царапины на контейнерах с анализами и наличие в них посторонних веществ. Царапины были разделены на два вида – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные могли появиться по естественным причинам, вертикальные же якобы только при попытке несанкционированного вскрытия. Например, у Зубкова, с которого обвинения не сняли, царапин второго типа три, а у Легкова, которого оправдали, – пять. Кроме того, и у того, и у другого присутствуют волокна в пробе. Единственный момент, который их отличает, – в пробах Зубкова и Воеводы была обнаружена наиболее высокая концентрация соли из всех подозреваемых. Есть мнение, что именно это и послужило главным критерием дисквалификации.

В итоге в сочинскую копилку сборной России вернулись две золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали, а вместе с ними – и первое место в общем зачете Олимпиады.

Под вопросом остаются еще две серебряные медали в биатлоне – дела Вилухиной, Зайцевой и Романовой будут рассмотрены CAS после Олимпиады-2018.

Остался еще один момент: поедут ли оправданные россияне на Олимпиаду в Пхенчхан? Тут не все так просто. Во-первых, квоты восстановленных в правах россиян уже отданы другим спортсменам. Дедлайн был 28 января. Сама же Олимпиада стартует всего через 9 дней. Тут уже дело за организаторами, выделят ли они дополнительные места.

Во-вторых, спортсменам еще предстоит пройти фильтр МОК, для того чтобы получить разрешение на выступление под нейтральным флагом. И вот это уже более серьезная проблема. Сами спортсмены настроены решительно.

– Будем бороться до конца для этого, – говорит Орлова. – Руки не опускаем. Сегодняшнее решение CAS придает нам силы.

Пока же прогнозы неутешительные: МОК довольно жестко прокомментировал решение CAS.

«МОК разочарован данным решением CAS. Оно может серьезно повлиять на дальнейшую борьбу с допингом. Решение CAS об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов не означает, что они будут приглашены на Олимпийские игры 2018 года. Поскольку ОКР временно дисквалифицирован, российские спортсмены могут участвовать в Играх в Пхенчхане только по приглашению МОК», – говорится в официальном пресс-релизе опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета.

В том же сообщении говорится, что МОК оспорит решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. Так что продолжение следует.

Непонятна ситуация и с теми, кто просто не получил приглашения от МОК. Например, с биатлонистами Антоном Шипулиным и Екатериной Юрловой, шорт-трекистом Виктором Аном и фигуристкой Ксенией Столбовой. После того, как они не получили приглашения от МОК для участия на Олимпиаде, были посланы повторные запросы на разъяснение причин. По информации «Фонтанки», ответы так и не получены. А значит, невозможно даже подать в суд, не имея на руках мотивировочной части. Тем временем до Олимпиады осталось всего ничего, и шансы на поездку в Пхенчхан для них, скажем честно, переместились в разряд теоретической возможности.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»