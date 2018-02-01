«Пилон» хочет получить с «Метростроя» 285 млн рублей за Яхтенный мост

Ассоциация «Открытое пространство», заказчик Яхтенного моста, и ЗАО «Пилон», подрядчик объекта, намерены через суд взыскать 285 млн рублей с ОАО «Метрострой».

Как говорится в заявлении «Пилона», по состоянию на 1 февраля 2018 года компания не получила в полном объеме от «Открытого пространства» средства за выполненные работы. «Такая ситуация сложилась из-за позиции руководства ОАО «Метрострой», участника Ассоциации «Открытое пространство», которое выплатило только 865 млн из предусмотренных соглашением участников ассоциации 1,15 млрд рублей», – говорится в заявлении.

В «Пилоне» напомнили, что «Открытое пространство» было создано в 2016 году для строительства моста и потом безвозмездной его передачи городу. В ассоциацию помимо ОАО «Метрострой» и ЗАО «Пилон» вошли ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ВАД», ЗАО «ПО «Возрождение». Все, кроме «Метростроя», внесли свой вклад в стройку в полном объеме.

В ответ в «Метрострое», в свою очередь, заявили, что никаких официальных претензий от ассоциации к ним не поступало. И напомнили, что брали на себя основную нагрузку финансирования строительства объекта — на него ушло 96% чистой прибыли «Метростроя» за 2015 – 2016 годы. И решение о доплате на строительство объекта из чистой прибыли 2017 года может быть принято только после подтверждения фактически понесенных затрат. И это должно быть решение общего собрания акционеров «Метростроя», в числе которых присутствует город Санкт-Петербург.

В компании пояснили, что размер распределенных между участниками ассоциации обязательств по внесению целевых взносов был установлен, исходя из максимального размера затрат на строительство объекта. Сейчас ведется работа по проверке фактически произведенных затрат на строительство.

После этого, как заявили в «Метрострое», может быть определен размер целевых взносов, подлежащих довнесению участниками, «не исполнившими свои обязательства по внесению целевых взносов, в частности, ЗАО «Пилон», совмещающим в одном лице участника ассоциации и подрядчика по строительству объекта».

Как ранее писала «Фонтанка», подаренный Петербургу Яхтенный мост — это не просто переправа, необходимая для проведения ЧМ-2018. Это символ перемирия со Смольным и презент, за который дорожники ждут ответных жестов.