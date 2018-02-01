Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like

В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля.

Предложение ограничено. На сегодняшний день с кэшбэком можно купить всего 10 квартир со 2-го по 11 этаж. В акции участвуют апартаменты площадью 32-33 кв. м. в корпусе Green. Все они продаются с отделкой и подойдут как для покупателей жилья, так и в качестве инвестиционной недвижимости для последующей сдачи в аренду.

Как отмечает Сергей Мохнарь, генеральный директор компании «ПСК недвижимость», входящей в структуру строительного холдинга «ПСК», за минувший год стоимость апартаментов в этом проекте показала очень хороший рост:

«Продажи в комплексе Like стартовали во II квартале прошлого года, к концу 2017 цена апартаментов выросла на 10%. Для данного класса недвижимости динамика вдвое превышает среднерыночные показатели».

Не уступает в скорости роста цен и строительная готовность объекта. На первом блоке (секция Sky) в январе установлены монолитные конструкции 9 этажа, ведется возведение кирпичных стен и газобетонных перегородок 5-го и 6-го этажей. За последние две недели января секция «выросла» еще на этаж, всего же с декабря 2017 года она прибавила в росте три этажа. На втором блоке (секция Green) в настоящее время возводятся монолитные конструкции 2-го этажа. В январе здесь завершены гидроизоляционные работы цокольной части здания и обратная засыпка фундамента.

Для справки:

Для строительного холдинга «ПСК» комплекс апартаментов Like стал 5-ым собственным девелоперским проектом и первым в классе апартаментов. Объект выведен на рынок во II квартале 2017 г и признан заметной по площади новинкой рынка Санкт-Петербурга.

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

*Акция действует с 24 января по 14 февраля 2018 г. Организатор акции ООО «Альянс-Девелопмент», ИНН 7802724427, Юр. адрес 194292, Санкт-Петербург г, 1-й Верхний пер, дом № 10, литера А. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения на сайте https://like.house/news/kvartira90000