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01.02.2018 16:42

Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like

Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like
Холдинг «ПСК»

В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля.

Предложение ограничено. На сегодняшний день с кэшбэком можно купить всего 10 квартир со 2-го по 11 этаж. В акции участвуют апартаменты площадью 32-33 кв. м. в корпусе Green. Все они продаются с отделкой и подойдут как для покупателей жилья, так и в качестве инвестиционной недвижимости для последующей сдачи в аренду. 

Как отмечает Сергей Мохнарь, генеральный директор компании «ПСК недвижимость», входящей в структуру строительного холдинга «ПСК», за минувший год стоимость апартаментов в этом проекте показала очень хороший рост:

«Продажи в  комплексе Like стартовали во II квартале прошлого года, к концу 2017 цена апартаментов выросла на 10%. Для данного класса недвижимости динамика вдвое превышает среднерыночные показатели».  

Не уступает в скорости роста цен и строительная готовность объекта. На первом блоке (секция Sky) в январе установлены монолитные конструкции 9 этажа, ведется возведение кирпичных стен и газобетонных перегородок 5-го и 6-го этажей. За последние две недели января секция «выросла» еще на этаж, всего же с декабря 2017 года она прибавила в росте три этажа. На втором блоке (секция Green) в настоящее время возводятся монолитные конструкции 2-го этажа. В январе здесь завершены гидроизоляционные работы цокольной части здания и обратная засыпка фундамента.  

Для справки:

Для строительного холдинга «ПСК» комплекс апартаментов Like стал 5-ым собственным девелоперским проектом и первым в классе апартаментов. Объект выведен на рынок во II квартале 2017 г и признан заметной по площади новинкой рынка Санкт-Петербурга. 

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

*Акция действует с 24 января по 14 февраля 2018 г. Организатор акции ООО «Альянс-Девелопмент», ИНН 7802724427,  Юр. адрес 194292, Санкт-Петербург г, 1-й Верхний пер, дом № 10, литера А. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения на сайте https://like.house/news/kvartira90000


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Новости компаний
Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42

Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like

В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
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Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42
Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like
В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
Комплекс Look/Холдинг «ПСК»
30.01.2018 14:50
Клубный дом Look подключают к отоплению и готовят к сдаче
Клубный дом Look на Лиговском будет введен в эксплуатацию с опережением графика, работы по строительству идут ударными темпами. ЖК бизнес-класса LOOK был выведен на рынок ровно год назад - в январе 2017 года. По плану строительный холдинг «ПСК» должен сдавать объект в июне 2018 года
30.01.2018 13:30
Пять банков аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Банк ВТБ», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера»
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