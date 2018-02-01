Парк «Аэрофлота» пополнят 50 российских самолетов МС-21

ПАО «Аэрофлот» и корпорация «Ростех» 1 февраля подпишут контракт о поставках 50 магистральных самолетов МС-21. Лайнер этой модели впервые был испытан в мае 2017-го. Первое воздушное судно будет передано «Аэрофлоту» в начале 2020 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Поставки 50 самолетов должны состояться в 2020 – 2026 годах, сообщает «Аэрофлот». Авиакомпания возьмет машины в лизинг на 12 лет с возможностью пролонгации аренды еще на 6 лет. За это компания выплатит «дочке» «Ростеха» — лизинговой компании «Авиакапитал-Сервис» более 5 млрд долларов платежей и резервов на техническое обслуживание.

Лайнеры МС-21-300 будут курсировать на внутренних и международных линиях. Самолет рассчитан на перевозку 169 пассажиров — 16 по билетам бизнес-класса и 153 – экономического. В салоне предусмотрен увеличенный проход между креслами и поворотные багажные полки повышенной вместимости. По заказу «Аэрофлота» на лайнерах установят Wi-Fi-оборудование для доступа в Интернет.

«Аэрофлот» стал первым крупным покупателем новых российских лайнеров. Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 разработала корпорация «Иркут». Машины будут собирать на Иркутском авиазаводе. В первых 25 лайнерах используют иностранные двигатели. Начиная с 26-го самолета «Аэрофлот» сможет получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.