Раздолье для «Перспектив»

В деревне Раздолье Приозерского района построили дом, в котором поселились подопечные благотворительной организации «Перспективы» - молодые люди с тяжелой инвалидностью. Теперь у них есть свой настоящий дом. «Фонтанка» побывала в Раздолье и посмотрела, как теперь самостоятельно будут жить бывшие обитатели ПНИ.

Каждый человек имеет право на свой дом, личное имущество, личное время, имеет право пойти в гости и принимать гостей, закрыть дверь в свою комнату и побыть одному. Эти элементарные вещи, кажется, и обсуждать не стоит. Но в огромных ПНИ (психоневрологических интернатах) люди с тяжелой инвалидностью этих прав фактически лишены. Однако для нескольких человек эта ситуация кардинально изменилась: в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области наконец-то построили и торжественно открыли дом, где поселились подопечные «Перспектив» – люди с тяжелой инвалидностью, которые не будут больше жить в ПНИ.

Минтруд России на официальном уровне впервые лишь в 2017 году заговорил о рекомендации российским регионам «сопровождаемого проживания людей с тяжелой инвалидностью в домах и квартирах». Но в Петербурге подобные проекты уже реализуются – ГАООРДИ открыла дом сопровождаемого проживания, у «Перспектив» есть проект «Тренировочная квартира», чтобы молодые люди из ПНИ учились жить самостоятельно с последующим получением отдельного жилья. Городские власти проекты поддерживают. Вице-губернатор Анна Митянина на открытии «Раздолья» говорила об этом.

Когда около двух лет назад был задуман проект строительства дома в Раздолье, у «Перспектив» была лишь четверть нужной суммы, поэтому Мария Островская, президент «Перспектив» и руководитель проекта, считает завершение стройки чудом. Пока дом проектировался и строился, для ребят снимали коттедж, потом пришлось переехать в Токсово, в другой коттедж. А стройка на средства благотворителей всё шла и шла.

И вот Дом готов и открыт. Полностью приспособленный для людей с тяжелой инвалидностью и ментальными нарушениями. Теперь здесь живут четыре девушки и три юноши. С ними каждый день три сотрудника «Перспектив», круглосуточно остается один сотрудник.

Еще до того, как был построен дом и ребята поселились в съемном коттедже, местные жители приглядывались к ним, некоторые – настороженно. Доверие родилось не сразу. Много этому способствовали и сами ребята своей доброжелательностью, и сотрудники «Перспектив», и отец Борис – местный молодой батюшка, который после каждой службы в храме Святых Царственных Страстотерпцев обращался к прихожанам, говоря им о милосердии. Приход, кстати, очень сильно поддержал проект – дружеским и бережным участием, конкретной помощью. Именно у храма и у местного магазина появились пандусы – чтобы новым жителям Раздолья было удобно. Местные стали помогать – с ремонтом, электричеством, бытовыми всякими делами, вареньем угощать, в гости приглашать, сами приходить. На открытии Дома, когда уже большая часть гостей готовилась расходиться, приехал молодой человек Александр – хозяин коттеджа в Токсово, приехал поздравить, часы настенные в подарок привез.

Дина, Юля и Люба

Они меня узнали – и Дина, и Юля, и Люба, девушки из ПНИ-3 в Старом Петергофе, участницы проекта «Тренировочная квартира». Мы давно не виделись, обнимались, радовались. Девушки показывали мне свои комнаты. Юля с Диной на колясках – поэтому их комната на первом этаже. Собственная комната, две кровати, два комода, полные личных вещей. Иконы, игрушки, картинки. Показывают ванную.

Дину мне понять сложно – у неё проблемы с речью, но, если приноровиться, мы вполне друг друга понимаем. Дина жалуется, что дверь ванной узковата. Не дверь в ванную, а именно дверь ванны. Для этой акриловой ванны специально собирали деньги – сто тысяч. Везли из Москвы, в Петербурге таких не делают. Ванна обычная, только в ней сбоку есть дверь, примерно такая, как в стиральной машине, – герметичная, только не круглая, чтобы человеку с особенностями можно было в ванну попасть сбоку, а плотно прикрытая дверь не даст воде вытечь. Казалось бы – что особенного? Но сто тысяч и из Москвы… Самим, получается, не сделать.

С кухней тоже были проблемы. Через фонд «Православная инициатива» получили средства, чтобы кухню спроектировать и сделать. Человеку на коляске надо подъехать так, чтобы можно было самому готовить, мыть посуду, то есть элементарно дотянуться до крана, чтобы безопасно газ зажечь и поставить сковородку. Обычные кухни этого не позволяют, поэтому сделали по заказу.

Я помню, что Дина еще с тренировочной квартиры в Петергофе обожала готовить – салаты, котлеты, пироги. И угощать. Кто Дину видел впервые – мне не верил. И тем не менее Дина отлично готовит. А еще сама моет пол и убирает в комнате. И всегда рада гостям.

Люба повела меня на второй этаж – в свою комнату, где она живет одна. Любино детство и юность проходили, как и у Дины с Юлей, в доме ребенка, в детдоме в Павловске и в ПНИ в Петергофе. В палатах на семь-десять человек, где никогда невозможно побыть одной. Люба показывает игрушечных зайцев, которых собирает, рассказывает, что потом к ней обязательно будут приезжать гости, она картинки развесит по стенам.

«Приближение к условиям обычной жизни»

Актриса Марина Солопченко и художник Эмиль Капелюш в доме в Раздолье впервые. Но все это время, пока шла стройка, они помогали: Марина вела благотворительные вечера, для аукционов шила своих чудесных кукол, Эмиль для аукционов предоставлял свои произведения. И вот они в просторном доме. Удивляются. Рассматривают выпеченный местный хлеб. Радуются, что у ребят теперь есть этот дом.

Мария Островская счастлива, потому что наконец-то перерезана красная ленточка, отговорены речи высоких гостей, многие из которых были и остаются реальными помощниками; приехавшие на новоселье пьют чай и общаются. И мы можем поговорить.

Летом прошлого года Мария на форуме НКО в Карелии говорила с президентом Владимиром Путиным о необходимости реформирования системы интернатов. Тогда он поручил правительству России закрепить на правовом уровне формы сопровождаемого проживания. Что сейчас? Минтруд готовит концепцию реформы ПНИ, за первые полгода должен завершить. Декларируемая цель – «разукрупнение интернатов» и «приближение к условиям обычной жизни». Минтруд в конце минувшего года выпустил методические рекомендации по организации сопровождаемого проживания, где впервые в государственном документе вообще упоминается такая форма жизни человека с тяжелой инвалидностью «сопроводительное проживание» как альтернатива интернату. Но, как говорит Мария Островская, там не сказано, что регионы обязаны это делать, там лишь рекомендуют. Чтобы это начали исполнять, нужны федеральные нормативные акты. И, кроме того, воля общества – родителей детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью, сотрудников общественных организаций и волонтеров, граждан, для которых права человека – не пустой звук.

Что бы ни было, в такой огромной стране, как Россия, все подвижки – медленные, инертность на всех уровнях огромна. Минтруд вот в проекте реформы ПНИ планирует не только ремонтировать и реконструировать старые интернаты, что хорошо, но и построить более ста новых «общей мощностью более 17 тысяч мест». То есть строить большие интернаты, снова строить ПНИ. В чем же тут реформа?

«Строить новые можно, если это будут дома не более чем на двадцать человек», – уверена Мария Островская.

Вот почему важно убеждать людей, что большие ПНИ – зло, даже если там самый замечательный персонал. Каждому человеку необходим дом, его индивидуальное пространство, его собственные личные вещи, возможность в кухню прийти и чаю попить тогда, когда ему хочется, наконец. Душ принять, помыться, телевизор посмотреть, музыку послушать, погулять, в магазине чего-то купить. Самому. Тогда, когда хочется. Это так просто. И неважно, инвалид человек или нет. Он – человек. Но это всё равно до сих пор надо доказывать, в этом убеждать, этому учить.

«Перспективы» получили в этом году президентский грант на проект «Раздолье», как раз для стажировок – чтобы со всей России сюда приезжали и представители НКО, и руководители ПНИ, и сотрудники НКО, которые хотят создавать программы самостоятельного проживания.

И еще Мария Островская хочет развивать «Раздолье» как интеграционный проект, организовать, например, производство, чтобы на нем работали и местные жители, у которых невелик выбор занятости в деревне, и молодые люди с инвалидностью. В Европе подобные проекты есть. И «Перспективы» открыты к предложениям.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»