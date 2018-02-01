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01.02.2018 16:50

Омские батюшки сядут за руль бронетехники

На базе омского 242-го учебного центра ВДВ проведут специальные сборы для штатных священников.

Как пишет 1 февраля «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС, войсковых духовников впервые будут обучать вождению боевых машин десанта — БМД-4М. «Что, если единственной надеждой на спасение раненых останется не держащий в руках оружие полковой священник, который не умеет управлять боевой машиной и не может выйти на связь?» – цитирует издание объяснение региональной епархии. Кроме того, батюшек обучат пользоваться рацией. Оружие священники в руки брать не собираются. В учениях примут участие около 30 духовников. 

Напомним, институт военного духовенства появился в российских вооруженных силах после 2009 года. К 2016-му, по оценке СМИ, всего в войсках было 170 штатных священнослужителей. Еще около 500 батюшек сотрудничают с Минобороны на внештатной основе.

 


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