Подачу тепла в сотню домов Красногвардейского района ограничил превентивный ремонт

На Российском проспекте начался ремонт метрового трубопровода, питающего часть Красногвардейского района. Ограничена подача тепла в 94 здания.

Как сообщает 1 февраля ГУП «ТЭК СПб», потенциально опасный участок трубопровода на Российском проспекте, 5, был замечен при плановом обходе несколько дней назад. Из-за низких температур его держали на контроле, а отремонтировать решили при потеплении.

«Работы начались сегодня в 15 часов, по нормативу на них отводится 30 часов, завершить ремонт специалисты постараются раньше», – уточняют на предприятии.

Труба на Российском питает 94 здания Красногвардейского района, подача тепла временно ограничена. Жилищным службам рекомендовано поставить их на проток. Горячее водоснабжение поступает без ограничений.