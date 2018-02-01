Новые автоматы от «Калашникова» поступят в российскую армию до конца года

Еще
01:41 02.02.2018
Пришлите свою новость!
01:32
National Geographic покажет лучшие снимки России
01:19
Звезда мюзикла «Ленька Пантелеев» выпускает синтетический спектакль по Стриндбергу
00:52
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиардов долларов
00:44
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
00:29
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
00:11
МВФ против повышения зарплат украинцам
00:02
Житель Уссурийска прожил неделю в кабине грузовика, вмёрзшего в реку
01/02
Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра
01/02
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
01/02
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
01/02
Минфин США: в «кремлевский доклад» вошли не только имена
01/02
Поврежденные фонари Марсова поля отремонтируют в 2019 году
01/02
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
01/02
В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба
01/02
Защита Никиты Белых обжалует приговор
01/02
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки
01/02
Россия и Швеция поделили пьедестал этапа Кубка Европы по фристайлу в Ленобласти
01/02
На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
01/02
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
01/02
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
01/02
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
01/02
Материнский капитал в Петербурге продлят до 2021 года
01/02
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
01/02
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
01/02
Деревянный дом на улице Красной Звезды в Пушкине продали с торгов
01/02
Министра обороны ДНР попытались устранить из гранатомёта
01/02
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
01/02
Петербургские дороги — в снегу и пробках
01/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 февраля
01/02
Автор диссертации о власовцах награждён премией журнала «Звезда»
01/02
«Площадь Ленина» закрыли на проверку
01/02
Хельсинки замело: самолёты и поезда опаздывают
01/02
Telegram вернулся в App Store
01/02
СБУ ликвидировала криптоферму, доходы с которой поступали в ДНР и ЛНР
01/02
Снегопад обрушится на Петербург в ночь на пятницу
01/02
В Петербурге скончался участник «Поп-механики» художник Красев
01/02
Путин видит возможность для снижения цен на бензин
01/02
«А ты пиши-пиши, что-то после тебя останется»: вышел трейлер «Довлатова»
01/02
В Финляндии создан остров только для женского отдыха
01/02
Смольный выкупит акции ЗСД с «дисконтом» в 2,5 миллиарда
01/02
В Петербурге будут судить подозреваемого в краже женских штучек
01/02
Стивен Кинг готовится посетить Россию
01/02
В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России
01/02
ТЦ «Норд» вернули покупателям после проверки на взрывоопасность
01/02
Два ДТП задымили и уплотнили Кирочную
01/02
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с оправданием российских спортсменов
01/02
Вишневский: Общественников пустят на стройку на Фарфоровском кладбище
01/02
В петербургском роддоме открыли бесплатные «еврородилки»
01/02
Россиян предупреждают об «охоте» на них спецслужб США
01/02
В Петербурге после давления СМИ и общественности отменили концерт Захара Мая
01/02
В ТЦ «Норд» на проспекте Просвещения ищут бесхозный предмет
01/02
«Пилон» хочет получить с «Метростроя» 285 млн рублей за Яхтенный мост
01/02
Парк «Аэрофлота» пополнят 50 российских самолетов МС-21
01/02
Омские батюшки сядут за руль бронетехники
01/02
Подачу тепла в сотню домов Красногвардейского района ограничил превентивный ремонт
01/02
ТЦ «Норд» на Просвещения эвакуируют из-за пожарной сигнализации
01/02
Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками
01/02
Новые автоматы от «Калашникова» поступят в российскую армию до конца года
01/02
В Петербурге бывший чиновник объявлен в розыск по делу о заказном убийстве
01/02
В СК усомнились в компетентности прокуроров по делу Елены Мисюриной, осужденной за смерть пациента
01/02
«Проспект Просвещения» проверяли полтора часа
01/02
«Искусство лизать», «Дурдом», «Пропаганда»: Федор Чистяков рассказал о новом альбоме
01/02
Колобков: Олимпийский комитет просит МОК допустить российских спортсменов до Игр-2018
01/02
На "Технологическом институте" умер пассажир
01/02
В Ленобласти лесовоз таранил локомотив
01/02
Президента в Северной столице выберут с помощью КОИБ на 473 участках
01/02
«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за приема на работу Али Феруза
01/02
Суд отказался расторгать 3-летний контракт на перевозку депутатов ЗакСа
01/02
ФАС: внутренний роуминг в России исчезнет к июлю
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
01.02.2018 16:22

Новые автоматы от «Калашникова» поступят в российскую армию до конца года

Концерн «Калашников» поставит Минобороны первую партию автоматов АК-12 до конца 2018 года.

Как пишет 1 февраля РБК со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» (в нее входит «Калашников») Сергей Чемезов. «До конца года мы поставим первую партию. Уже прошли все испытания, серийное производство начинается, до конца года необходимое количество поставим Министерству обороны», — приводит агентство его слова. 

Напомним, 29 января концерн «Калашников» сообщил, что Минобороны приняло на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15. «Фонтанка» подробно писала о том, чем отличается модернизированное оружие от старого АК-74М.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07

Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ

Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
Магазин "Кей"
24.01.2018 11:48

Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ

Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета
Строительный холдинг «ПСК»
23.01.2018 12:30

Строительный холдинг «ПСК» запустил мобильное приложение для своих проектов

Строительный холдинг «ПСК» разработал для своих клиентов новый продукт – удобное мобильное приложение. Сервис позволяет в режиме real time отследить ход строительства любого объекта девелопера, он удобен в качестве платформы для выбора квартиры и общения с менеджерами
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Telegram вернулся в App Store
Новые автоматы от «Калашникова» поступят в российскую армию до конца года
Дуров объяснил исчезновение Telegram из AppStore
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» создаст персональный компьютер для нужд военных и спасателей
СМИ: Новый танк Т-90МС в ближайшее время поступит на вооружение российской армии
Маск анонсировал выпуск огнеметов - на случай зомби-апокалипсиса
«Касперский»: на подходе новый охотник за реальными и криптовалютами
Американец убрал снег со двора при помощи огнемета
Российский космонавт показал, как летать верхом на пылесосе
Немецкая газета: «Самое страшное» российское оружие в Сирии — «Буратино»
Почему «белый лебедь» не станет мирным
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Мы рождены, чтоб Siemens сделать русским
Биткоин пошел на вторую десятку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

Новости компаний
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07
Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ
Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
Магазин "Кей"
24.01.2018 11:48
Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ
Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета
Строительный холдинг «ПСК»
23.01.2018 12:30
Строительный холдинг «ПСК» запустил мобильное приложение для своих проектов
Строительный холдинг «ПСК» разработал для своих клиентов новый продукт – удобное мобильное приложение. Сервис позволяет в режиме real time отследить ход строительства любого объекта девелопера, он удобен в качестве платформы для выбора квартиры и общения с менеджерами
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Магазин "Кей"
15.01.2018 18:15
Как согреться зимой или полезные гаджеты, спасающие от холода: советы КЕЙ
Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «КВС»
01.01.2018 10:00
Квартиры в новостройках «КВС» доступны в ипотеку под 6%
Райффайзенбанк и группа компаний «КВС» запустили новую программу субсидирования ипотечной ставки
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.