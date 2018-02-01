Новые автоматы от «Калашникова» поступят в российскую армию до конца года

Концерн «Калашников» поставит Минобороны первую партию автоматов АК-12 до конца 2018 года.

Как пишет 1 февраля РБК со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» (в нее входит «Калашников») Сергей Чемезов. «До конца года мы поставим первую партию. Уже прошли все испытания, серийное производство начинается, до конца года необходимое количество поставим Министерству обороны», — приводит агентство его слова.

Напомним, 29 января концерн «Калашников» сообщил, что Минобороны приняло на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15. «Фонтанка» подробно писала о том, чем отличается модернизированное оружие от старого АК-74М.