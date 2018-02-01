В Петербурге бывший чиновник объявлен в розыск по делу о заказном убийстве

Экс-глава подразделения Спецстроя объявлен в розыск по делу об убийстве пятилетней давности. Василий Соловьев не пришел на оглашение вердикта присяжных.

Как сообщили «Фонтанке» в Ленинградском облсуде, 1 февраля судья Светлана Наумова вынесла постановление о заочном аресте Соловьева и объявлении его в розыск по уголовному делу об убийстве ректора Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономики (ГУСЭ) Александра Викторова.

«Дело в отношении Соловьева приостановлено», – уточнили в суде.

Накануне присяжные признали подсудимого виновным в организации убийства семью голосами против пяти. Сам он отсутствовал. Адвокат Мурад Мусаев пояснял «Фонтанке», что в последний раз видел Соловьева за пару часов до заседания.

Сегодня должно было состояться обсуждение последствий вердикта. Судья Наумова, снова не увидев Соловьева в зале, приняла решение приостановить процесс.

Телефон экс-чиновника был недоступен вчера, сегодня он тоже отключен. Есть предположение, что на связь Соловьев, по крайней мере в ближайшее время, не выйдет. Ведутся разыскные мероприятия.

Василий Соловьев до 2009 года занимал должность проректора ГУСЭ, его отец возглавлял вуз. Покинул университет после прихода Александра Викторова, возглавил аппарат вице-губернатора Петербурга Романа Филимонова, впоследствии руководил подмосковным Госстройнадзором и «Спецстройсвязью» при Спецстрое.

В ноябре 2016 года Соловьев был оправдан по делу Викторова. Верховный суд отменил это решение присяжных, дело направили на новое рассмотрение.

Александр Викторов был застрелен 5 сентября 2012 года в Ягодном переулке Всеволожска. Исполнители убийства Макаров и Елисеев получили 9 и 13 лет, соорганизатор Ковалев – 17.