Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками
Информированный источник пояснил, что изначально подкладки были заказаны у немецкой Schvihag, которая, в свою очередь, перезаказала их на Курганском метизном заводе. На видео изображена подкладка, установленная на участке от Передовиков до вокзала. После обнаружения брака в комитете по транспорту прошёл техсовет.
– Действительно, подрядчиком была поставлена бракованная партия подкладок под рельсы, которая сейчас возвращается ему обратно, – подтвердили 1 февраля «Фонтанке» в пресс-службе ЛСР. – Наши специалисты меняют конструкцию подкладок на новую. Сейчас эта работа находится в процессе. На сроках реализации проекта это не скажется.
Объемы работ по замене в пресс-службе ЛСР раскрывать не стали. Но времени не так много. Трамвай «Чижик» должен поехать по частной трамвайной сети уже 1 марта. В противном случае Смольный найдет другого партнера для реализации проекта.