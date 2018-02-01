Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Бракованные подкладки под рельсы испортили жизнь строителям коммерческой линии трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе — конструкцию приходится менять на ходу. Судя по видео, которое 1 февраля оказалось в распоряжении «Фонтанки», крепежный элемент путей ломается даже руками.

Информированный источник пояснил, что изначально подкладки были заказаны у немецкой Schvihag, которая, в свою очередь, перезаказала их на Курганском метизном заводе. На видео изображена подкладка, установленная на участке от Передовиков до вокзала. После обнаружения брака в комитете по транспорту прошёл техсовет.

– Действительно, подрядчиком была поставлена бракованная партия подкладок под рельсы, которая сейчас возвращается ему обратно, – подтвердили 1 февраля «Фонтанке» в пресс-службе ЛСР. – Наши специалисты меняют конструкцию подкладок на новую. Сейчас эта работа находится в процессе. На сроках реализации проекта это не скажется.

Объемы работ по замене в пресс-службе ЛСР раскрывать не стали. Но времени не так много. Трамвай «Чижик» должен поехать по частной трамвайной сети уже 1 марта. В противном случае Смольный найдет другого партнера для реализации проекта.