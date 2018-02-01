Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour

Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании.

Авиакомпания «Россия» никогда не имела и не имеет договорных отношений с туристическим оператором Anex Tour.

Информация о договорных отношениях авиакомпании «Россия» с данным туроператором или его структурами не имеет ничего общего с действительностью.

Подобные высказывания могут расцениваться лишь, как попытки оказать отрицательное воздействие на имидж второй по величине авиакомпании страны.

«Россия» просит СМИ не распространять непроверенную информацию и обращаться за комментариями в авиакомпанию.