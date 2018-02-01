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01.02.2018 13:55

Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour

Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании.

Авиакомпания «Россия» никогда не имела и не имеет договорных отношений с туристическим оператором Anex Tour.

Информация о договорных отношениях авиакомпании «Россия» с данным туроператором или его структурами не имеет ничего общего с действительностью.

Подобные высказывания могут расцениваться лишь, как попытки оказать отрицательное воздействие на имидж второй по величине авиакомпании страны.

«Россия» просит СМИ не распространять непроверенную информацию и обращаться за комментариями в авиакомпанию.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55

Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour

Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
29.01.2018 14:00
Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
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