Колобков: Олимпийский комитет просит МОК допустить российских спортсменов до Игр-2018

Министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия надеется на решение Международного олимпийского комитета по допуску на Игры-2018 в Пхенчхане 28 атлетов, оправданных Спортивным арбитражным судом.

Об этом 1 февраля пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС. «Олимпийский комитет России направил в МОК письмо с предложением заявить наших спортсменов на Игры. Надеемся, что МОК примет решение в их пользу, ведь он блюдет интересы всех чистых спортсменов. Юристы дальше будут изучать вопросы о дальнейших исках. Рассчитываем на скорый ответ МОК», — цитирует агентство слова главы Минспорта.