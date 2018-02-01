Колобков: Олимпийский комитет просит МОК допустить российских спортсменов до Игр-2018
Министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия надеется на решение Международного олимпийского комитета по допуску на Игры-2018 в Пхенчхане 28 атлетов, оправданных Спортивным арбитражным судом.
Об этом 1 февраля пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС. «Олимпийский комитет России направил в МОК письмо с предложением заявить наших спортсменов на Игры. Надеемся, что МОК примет решение в их пользу, ведь он блюдет интересы всех чистых спортсменов. Юристы дальше будут изучать вопросы о дальнейших исках. Рассчитываем на скорый ответ МОК», — цитирует агентство слова главы Минспорта.
Справка:
Напомним, 1 февраля CAS отменил решение об отстранении от Олимпиады 28 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Благодаря этому Россия вернула себе первое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Сочи. В МОК заявили, что то, что российских спортсменов оправдал CAS, еще не означает, что они поедут на Олимпиаду.