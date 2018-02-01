Кино без Спейси

В финале «Карточного домика» не будет Кевина Спейси. Главным персонажем станет его сериальная жена Робин Райт. «Фонтанка» посмотрела на Голливуд, в котором все роли Спейси играет звезда «Санта-Барбары».

В США возобновились съемки шестого, заключительного, сезона популярного сериала «Карточный домик». Компания Netflix чуть было не отказалась вовсе снимать продолжение из-за скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Двукратный обладатель «Оскара» Спейси играл конгрессмена Фрэнка Андервуда, который становится 46-м президентом США. Теперь главная роль достанется актрисе Робин Райт, которая играет в сериале супругу Андервуда. Каким именно образом сценаристы выведут из сюжета центрального персонажа Спейси, можно только догадываться. Фанаты сериала предполагают, что их ждет сцена с убийством. Зато уже сейчас можно представить, как выглядели бы фильмы с участием Спейси, если бы вместо него играла Робин Райт.

«Семь», 1995 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

В фильме Дэвида Финчера «Семь» Спейси сыграл маньяка. Чтобы сохранить интригу, продюсеры решили не печатать имя актера на постерах и не упоминать его в трейлерах фильма. Спейси получил тогда не только «Оскара» за лучшую роль второго плана, но и награду MTV Movie Awards как «Лучший злодей».

«Секреты Лос-Анджелеса», 1997 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

В полицейской драме «Секреты Лос-Анджелеса» Спейси играл сержанта Джека Винсенса, который собирает «жареные» факты из жизни голливудских звезд, расследует массовое убийство в кафе и погибает в финале.

«Красота по-американски», 1999 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

Картина Сэма Мендеса повторяет сюжет набоковской «Лолиты». Женатый и благопристойный мужчина влюбляется в школьницу. Спейси получил свой второй «Оскар», в этот раз за главную мужскую роль, а сама «Красота по-американски» стала фильмом года.

«Планета Ка-Пэкс», 2001 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

Главный герой фильма «Планета Ка-Пэкс» режиссёра Иэна Софтли – то ли умалишенный, который выдает себя за человекоподобного инопланетянина, то ли настоящий пришелец Прот с планеты Ка-Пэкс. У этого доброго и трогательного фильма о человеческих взаимоотношениях немало поклонников, некоторые из которых до сих пор обсуждают не только поступки, но и внешний облик главного героя. Поговаривают, что в «Планете Ка-Пэкс» Спейси снимался в очках, которые были позаимствованы у Боно, вокалиста группы U2.

«Возвращение Супермена», 2006 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

Еще один злодей в исполнении Кевина Спейси – Люкс Лютор из фильма режиссёра Брайана Сингера «Возвращение Супермена». Заклятый враг легендарного американского супергероя на этот раз решил поработить человечество за счет невероятного по своей мощи криптонитового замка.

«Безумный спецназ», 2009 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

Комедия Гранта Хеслова «Безумный спецназ: Боевой гипноз против коз» – это пародия и на культуру хиппи, и на голливудские военные драмы, и на мистические триллеры о паранормальных явлениях. Кевин Спейси играет в этом фильме мелочного завистника Лари Хуппера, который пытается спутать карты главным персонажам, отважным джедаям из спецотряда армии США во время их несанкционированного турне по Ираку.

«Малыш на драйве», 2017 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

В комедийном боевике «Малыш на драйве» Спейси играет главу банды грабителей. Криминальный авторитет по кличке Док берет в дело молодого и талантливого водителя по прозвищу «Малыш». Фильм режиссера Эдгара Райта из-за сексуального скандала, участником которого оказался Кевин Спейси, может оказаться последней работой этого актера в полнометражном кино.

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«Бригада», 2002 г. Фото: коллаж "Фонтанки"

В октябре 2017 года производство мегапопулярного американского сериала было приостановлено после того, как малоизвестный бродвейский актер Энтони Рэпп заявил, что 30 лет назад к нему приставал Кевин Спейси. Позднее в сексуальных домогательствах Спейси обвинили еще несколько человек. В результате актер лишился премии «Эмми», а компания Netflix разорвала с ним контракт, потеряв на этом 39 млн долларов.

Серия сексуальных скандалов привела к тому, что одним из главных слов 2017 года стало слово «харрасмент». Началом стал «Вайнштйен-гейт», когда о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна заявили десятки известнейших актрис, среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сельма Хайек. Харви был исключен из американской киноакадемии. Против него возбуждено несколько уголовных дел.

Цепной реакцией стали массовые признания. Актрисы, агенты, сценаристы и режиссеры Голливуда организовали общественное движение Timeʼs Up (от англ. — «Время вышло») против сексуального насилия на съемочных площадках, а организаторы флэшмоба #metoo, которые предложили пользователям соцсетей рассказывать о произошедших в их жизни эпизодах харассмента, были названы журналом Time «Человеком года».

Даниил Ширяев,

«Фонтанка.ру»