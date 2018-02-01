Президента в Северной столице выберут с помощью КОИБ на 473 участках

На 473 избирательных участках Петербурга 18 марта установят электронные урны или комплексы обработки избирательных бюллетеней. Об этом «Фонтанке» 1 февраля сообщили в городской избирательной комиссии.

«В этом году существенно увеличилось количество КОИБов в городе: к 145 добавились еще 352 комплекса, полученных от ЦИК России», – рассказали в Горизбиркоме, добавив, что, таким образом, 23 процента всех участков будут обеспечены системой электронного подсчета голосов.

Больше всего КОИБов отправится в Красногвардейский и Красносельский районы (134 и 138 соответственно), также около 70 электронных урн отправят на Васильевский остров и в Колпино. Как пояснили в избиркоме, районы выбраны таким образом, чтобы комплексы было удобно довезти до участков голосования, а также по принципу наличия в районе членов комиссий, умеющих работать с системой КОИБ.

Напомним, 18 марта 2018 года в России будут выбирать главу государства. Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что в бюллетене для голосования будет не больше 8 человек.