«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за приема на работу Али Феруза

Редакцию «Новой газеты» признали виновной в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Об этом сообщает сайт издания 1 февраля.

Как объяснили журналисты, речь идёт о публикации материалов Али Феруза, которого обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Басманный районный суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 400 тысяч рублей. Издание намерено оспорить данное решение.

Али Феруз, работающий в «Новой газете», в середине марта 2017 года был задержан полицией по запросу правоохранительных органов Узбекистана. В мае сообщалось, что правоохранительные органы проверят «Новую газету» из-за приема на работу Феруза, у которого не было официального разрешения на трудовую деятельность в РФ. В августе Феруза признали виновным в нарушении режима пребывания в России и постановили выдворить из страны. На данный момент экстрадиция журналиста приостановлена на время рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Кроме того, Верховный суд отменил решение о депортации и направил дело на пересмотр в Мосгорсуд. Заседание должно состояться 2 февраля.