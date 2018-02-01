Суд отказался расторгать 3-летний контракт на перевозку депутатов ЗакСа

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска регионального Управления антимонопольной службы о признании недействительным контракта на транспортное обслуживание депутатов городского ЗакСа. Об этом 1 февраля сообщается на сайте суда.

Как отметили в пресс-службе УФАС, юристы намерены дождаться мотивировочного решения, после чего решат, обжаловать его или нет.

Напомним, что контракт на предоставление услуг по аренде легковых автомобилей с водителем на сумму 439 млн рублей был заключен в конце 2016 года без проведения конкурентных процедур – с единственным поставщиком ГУП «Смольнинское». В связи с нарушением федерального законодательства УФАС возбудило дело, а также обратилось в городской суд с требованием признать недействительной норму городского закона, позволяющую унитарным предприятиям заключать контракты без конкурса.

В середине июня суд удовлетворил требования антимонопольщиков и обязал Законодательное собрание, а вместе с ним и губернатора отменить статью 7-1 городского закона «О государственных унитарных предприятиях», позволяющую без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком в ряде сфер бизнеса и общественной жизни.

Осенью 2017 года Верховный суд РФ постановил отменить норму городского закона, позволяющую отдавать государственным предприятиям подряды без конкурса.