ФАС: внутренний роуминг в России исчезнет к июлю

Федеральная антимонопольная служба снова дала отсрочку большой четверке операторов для устранения внутрироссийского роуминга, следует из заявления ее главы Игоря Артемьева в ходе визита в СПбГУ 1 февраля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», по его словам, окончательно это явление должно уйти в прошлое в первой половине 2018 года, в том числе тарифы на звонки, СМС и Интернет должны выровняться в Крыму, пояснил глава ФАС. Тем операторам, которые не уложатся в сроки, грозит «судебное преследование», добавил он. Ранее ФАС давало большой четверке срок до 10 декабря, позже он был сдвинут на 31 января. Но и к этой дате МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и "Теле2" сумели выровнять тарифы лишь частично.