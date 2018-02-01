14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взятки. Гособвинение просит для него 10 лет колонии строгого режима, но суд огласит наказание позже. Белых стал четырнадцатым главой региона, который попал под следствие, с тех пор, как губернаторов стало можно сажать под арест. Рассказываем, что случилось с остальными тринадцатью.

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ