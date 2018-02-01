Минфин объяснил существование секретной части «Кремлевского доклада»

Засекретить сотни страниц из «Кремлевского доклада» было решено из-за того, что некоторые россияне могут спешно вывести свои активы из компаний, которые указаны в списке.

Как сообщает 1 февраля Bloomberg, секретарь по связям с общественностью министра финансов США Тони Сайех ответил на критику опубликованного 30 января доклада. Он подтвердил, что за появлением самого списка последуют и санкции. Также Сайех объяснил: засекретить большую часть текста пришлось ради того, чтобы избежать потенциального вывода активов из попавших в эту часть компаний и не допустить утечки информации.

Напомним, в открытую часть доклада вошли 210 фамилий, это чиновники и олигархи, которым грозят американские санкции. В документе перечислены все члены кабинета министров и администрации президента. Владимир Путин назвал его недружественным актом, добавив, что ответных шагов пока предпринято не будет.