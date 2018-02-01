«Фонтанка» стала самым цитируемым СМИ в Петербурге и области в 2017 году

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2017 год. Согласно данным исследования, «Фонтанка» в очередной раз стала самым цитируемым СМИ в регионе.

Помимо сайта Fontanka.ru в лидерах сохранилось информагентство «Росбалт», на третьем месте — портал FlashNord. При этом разработчики рейтинга отмечают, что не считали цитируемость в тех случаях, если СМИ постоянно перекрестно упоминали друг друга. Также в «Медиалогии» рассчитали допустимый порог перекрестного цитирования, после превышения которого вовсе удаляли медиа из рейтинга. «В данном рейтинге аномальная цитируемость зафиксирована у FlashNord», – отметили авторы исследования.

На четвертом месте, прибавив две позиции, оказался портал 47news.ru.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 300 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.