Мутко: Россия постарается отправить оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 отечественных спортсменов, ранее дисквалифицированных за допинг.

«Теперь те спортсмены, которые готовы, которые получили квалификацию, которые имеют квоты в этих видах спорта, все они будут заявлены на Олимпиаду, которая откроется 9-го числа в Корее»,— цитирует 1 февраля Мутко «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

В том случае, если МОК не пригласит этих спортсменов, по словам Мутко, «мы поддержим их в различных исковых процедурах, которые могут быть и в CAS, и в соответствующих других судах».

Кроме того, еще предстоит выяснить, почему 11 россиян были оправданы лишь частично.