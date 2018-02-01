Мутко: Россия постарается отправить оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018
Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 отечественных спортсменов, ранее дисквалифицированных за допинг.
«Теперь те спортсмены, которые готовы, которые получили квалификацию, которые имеют квоты в этих видах спорта, все они будут заявлены на Олимпиаду, которая откроется 9-го числа в Корее»,— цитирует 1 февраля Мутко «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.
В том случае, если МОК не пригласит этих спортсменов, по словам Мутко, «мы поддержим их в различных исковых процедурах, которые могут быть и в CAS, и в соответствующих других судах».
Кроме того, еще предстоит выяснить, почему 11 россиян были оправданы лишь частично.
Справка:
Напомним, 1 февраля CAS отменил решение об отстранении от Олимпиады 28 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Благодаря этому Россия вернула себе первое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Сочи. В МОК заявили, что то, что российских спортсменов оправдал CAS, еще не означает, что они поедут на Олимпиаду. МОК оставил за собой право подать апелляцию в федеральный суд Швейцарии.