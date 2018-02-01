ФАС не накажет авиакомпании за ручное управление ценами на билеты

ФАС не будет наказывать авиакомпании за вмешательство в алгоритмы формирования цен на билеты. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев 1 февраля в ходе визита в СПбГУ.

По его словам, перевозчики добровольно раскрыли антимонопольщикам доступ к алгоритмам формирования цен, поэтому вопрос будет решаться в рамках рабочей группы, куда уже приглашены «Аэрофлот», S7, «ЮТэйр» и другие крупные авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба хочет добиться изменения алгоритмов расчета цен на авиабилеты. В частности, добиться того, чтобы при недозагрузке рейса цены падали.

По словам Игоря Артемьева, вместе с авиакомпаниями ФАС выработает рекомендации для рынка. Тех, кто им не подчинится, будут ждать санкции. «Подход будет таким же, как с роумингом», – подчеркнул он.

Глава ведомства выразил уверенность, что более справедливые цены будут устанавливаться уже к чемпионату мира по футболу, причем компании пойдут на это добровольно. «Если увидим рост тарифов, будем вмешиваться», – заявил он.

Напомним, накануне Артемьев рассказал, что необоснованное завышение цен на авиабилеты зависит не от программного обеспечения: «Мы точно установили, что никакая не машина, а делается это алгоритмами вручную. И творцами является никакой не робот, которого нам предлагают, а люди. Делают это люди, ориентируясь на очень абстрактное представление о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины».