Ксению Собчак не пустили встречаться со сторонниками в Гостином дворе

Кандидату в президенты Ксении Собчак отказали в аренде помещения в Гостином дворе в Петербурге. Об этом 1 февраля сообщает ее штаб.

Как рассказали «Фонтанке» сторонники кандидата, 3 февраля они собирались организовать встречу петербуржцев с Собчак в пространстве «Среда». Там встречу согласовали, однако позже якобы в администрации Большого Гостиного двора попросили ее отменить.

«В последний момент площадка слетела – кто-то позвонил сверху. Ксения Собчак пообещала обратиться в администрацию Санкт-Петербурга и министерство культуры для выяснения причин отказа в аренде помещения», – отметили в штабе.

«Фонтанка» обратилась за комментариями в Большой Гостиный двор, однако добиться каких-то внятных ответов не смогла: директор по развитию ОАО «Большой Гостиный Двор» Татьяна Кузьмина не взяла трубку, в приемной сообщили, что «об этом ничего не слышали». Позже в админстрации Гостиного двора сообщили, что не имеют отношения к отмене визита кандидата и готовы с ней сотрудничать.

В результате со сторонниками Собчак намерена встречаться в одном из баров на Садовой улице.