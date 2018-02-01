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01.02.2018 14:06

Помогите подарить Артёму надежду

У трёхлетнего Артёма серьёзное неврологическое заболевание – фиксированный спиной мозг или spina bifida, из-за чего он не может ходить. Кроме того, болезнь отразилась и на зрении. Малыш уже перенёс несколько сложнейших операций, но результата они не дали – российские врачи не оставили надежды на то, что малыш сможет когда-нибудь ходить. Но эту надежду дали зарубежные медики. Только стоимость лечения невероятно большая – почти 3 миллиона рублей.
Помогите подарить Артёму надежду

Петербургский Благотворительный фонд «Алеша» просит помочь собрать необходимую сумму на проведение операции.

Сафронов Атрём, 3 года.

Фиксированный спиной мозг или spina bifida.

Требуется операция. Стоимость 2 961 796 рублей.

Артёмка больше всего любит, когда мама читает вслух сказки, но рассмотреть картинки к любимым сказкам не может – мальчик видит всего на 5%. Виной всему серьёзное неврологическое заболевание – фиксированный спиной мозг или spina bifida.

Беременность проходила хорошо, но на очередном УЗИ у малыша увидели грыжу на пояснице и гидроцефалию. Врачи готовили маму к самому худшему. «Столько слез я тогда пролила, но плакала не из жалости к себе, а за своего сына. Я не представляла, как он, такой крошка, справляется с болью и своей болезнью».

Роды начались раньше срока, но прошли хорошо. Малыш сразу закричал и был достаточно крепким. Только из грыжи на спине текла кровь. В первый же день Тёме сделали операцию по иссечению спинно-мозговой грыжи. «Когда моему малышу было пять дней, я увидела, как он первый раз открыл глазки. Какое же это было счастье», – вспоминает мама.

Через две недели Артему поставили в голову шунт и вывели его в брюшную полость. К сожалению, этот шунт пришлось удалить через 10 дней, потому что в ликворе была инфекция. Врачи вывели наружный дренаж. Две недели малыш лежал с трубочкой из головы, откуда в пакетик стекал ликвор коричневого цвета, хотя он должен быть прозрачным.

Только в два месяца ребенок оказался дома. За свою короткую жизнь мальчик перенес шесть операций (удаление маленьких грыж в брюшной полости, склерозирование прямой кишки – у малыша с рождения на несколько сантиметров выпадала прямая кишка). Начиная с шести месяцев, Артему стали выравнивать ножки и лечить дисплазию тазобедренных суставов. Два раза малыш ходил по две недели в гипсе и распорке на все ножки. Все эти процедуры сопровождались нестерпимой болью. Ребенок не мог спать и постоянно плакал. Но ни реабилитации, ни распорки не помогают должным образом. Российские специалисты не оставили маме надежду на то, что её сын сможет когда-нибудь ходить.

Сейчас малышу 3 года, он очень смышленый и добрый мальчик. Но пока что он не умеет даже сидеть, не говоря уже он ходьбе. Мышцы спины и ног очень слабые. Артёмка старается и пытается подняться, но падает.

В декабре 2017 года у маленькой семьи появилась надежда на будущее. Израильский профессор Шимон Рохкинд госпиталя Assuta готов провести сложную операцию по снятию фиксации спинного мозга. Именно этот недуг не дает Артёму полноценно расти и развиваться. Операция подарит возможность ходить.

«Сынок понимает, что я переживаю за него, старается меня подбадривать. Когда он смотрит на меня, в его взгляде читается вызов всем нам, он как будто говорит: «Я не такой, как другие, но я живу и дарю тебе свою любовь. Сможешь ли ты полюбить меня также?» И я говорю ему, что люблю!», – говорит мама Артёма.

Но сумма единственного шанса на спасение непомерно велика для матери-одиночки с больным ребенком на руках – 51 189 долларов США или 2 961 796 рублей. Мы просим вас помочь Артему подарить надежду на здоровое будущее.

Помочь Артему можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»: http://www.aleshafond.ru/children/safronov-artem?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=safronov .

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в «Cбербанке»

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Сафронова Артема"


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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