Дуров объяснил исчезновение Telegram из AppStore

Apple удалила две вариации мессенджера Telegram из магазина приложений AppStore из-за некоего «недопустимого контента». Об этом 1 февраля заявил основатель сервиса Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

Дуров не стал вдаваться в подробности, что именно не устроило Apple, однако пообещал, что приложения cтанут доступны, как только Telegram получит разрешение.

По состоянию на 13.55 мск мессенджер всё ещё недоступен для скачивания в России и ряде других стран мира.