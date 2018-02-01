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01.02.2018 13:59

Дуров объяснил исчезновение Telegram из AppStore

Apple удалила две вариации мессенджера Telegram из магазина приложений AppStore из-за некоего «недопустимого контента». Об этом 1 февраля заявил основатель сервиса Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

Дуров не стал вдаваться в подробности, что именно не устроило Apple, однако пообещал, что приложения cтанут доступны, как только Telegram получит разрешение.

По состоянию на 13.55 мск мессенджер всё ещё недоступен для скачивания в России и ряде других стран мира.

 

 

 


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