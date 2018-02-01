Эксперты: В 2017-м ввод новых складов в Петербурге упал почти на 60%

За 2017 год на рынок Петербурга выведено почти 110 тысяч кв. м. качественных складских помещений. По сравнению с 2016-м прирост площадей сократился на 59%, говорится в исследовании NAI Becar, опубликованном 1 февраля.

Больше всего — 60,5 тыс. кв. м. складских площадей — пополнили рынок в последнем квартале 2017 года. Тем не менее стоимость аренды складов класса А продолжила падать, говорится в исследовании. За год средние ставки снизились почти на 11%. До этого, в 2016-м, аренда подешевела еще на 16,8%. Переломили негативную тенденцию только ставки аренды складов класса B. В 2017-м они выросли на 5,4% после падения на 14% в 2016-м.

«Мы наблюдаем не за ростом или падением ставок, а за разницей цен в разных классах складской недвижимости, ставшей почти незаметной в классах А и В — 3670 и 3455 рублей за кв. метр соответственно, – добавляет Ольга Шарыгина, управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar. – Классу А пока некуда расти, а класс В только приближается к классу А, и эта тенденция сохранится».

В этом году аналитики не ждут от рынка существенных изменений. Ввод новых складов практически не изменится и составит около 100 тыс. кв. метров, а рост арендных ставок ограничится 1 – 2%.

Прогнозы брокеров JLL чуть более оптимистичны. В 2017 году был поставлен антирекорд – на рынок вышел самый низкий объем новых площадей за последние шесть лет, подсчитала компания. Однако в текущем году аналитики ждут трехкратного роста строительства складов для собственных нужд и built-to-suit. Пока спрос нестабилен, но в этом году он может вырасти вслед за оживлением бизнеса, считают в JLL.