Группа RBI: новое лицо знакомых брендов

В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип.

Обновление фирменного стиля не случайно происходит в юбилейный для компании год. RBI доказывает: можно оставаться современной компанией и задавать тренды, при этом имея многолетний опыт и репутацию одного из старейших девелоперов.

Это особенно важно для компании, которая стремится работать, в том числе с молодой целевой аудиторией, воспитанной на современных образах и брендах. В компании рассчитывают, что обновление стиля позволит быть на одной волне с активными, продвинутыми людьми, которые ценят прогресс, инновационность, качество в каждой детали.

Группа RBI была основана в 1993 году, и корпоративный логотип RBI отражает богатую историю компании. Он также объединяет продуктовые бренды компаний, входящих в Группу: бренд RBI (элитная недвижимость и недвижимость бизнес-класса) и «Северный город» (недвижимость комфорт-класса).

В логотипе продуктового бренда RBI сохраняется традиционный для компании дескриптор The art of real estate*. Логотип «Северного города» сохраняет узнаваемый образ окна с солнцем. Таким образом, новый фирменный стиль, разработанный международным маркетинговым агентством BBDO, сочетает в себе традиции с современными цветовыми и шрифтовыми решениями.

RBI

«Редизайн – традиционная практика для всех, даже самых крупных и известных компаний, – рассказывает директор по информационной политике и PR Группы RBI Елена Бельчинская. – Изменению логотипов предшествовала большая подготовительная работа: несколько месяцев мы с помощью BBDO исследовали восприятие брендов RBI и «Северный город», их «характер» в глазах наших потребителей, актуальность с точки зрения дизайна».

Полное обновление фирменного стиля произойдет 01 февраля 2018 года – в день старта новой рекламной кампании RBI и «Северного города» со слоганом «Квартира, которую давно искал». Кроме того, с этого дня в наименовании компании больше не используется слово «холдинг».

Справка о компании Группа RBI

*Искусство недвижимости