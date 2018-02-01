Петербуржец за покупку квартиры на чужие деньги отправится в колонию

Житель Петербурга занял у друга-коммерсанта семь миллионов рублей, купил квартиру, а деньги возвращать не спешил. Спор разрешили в суде так, что теперь должнику в ближайшее время не потребуется собственное жильё.

Как сообщили «Фонтанке» в прокуратуре города 1 февраля, суд признал местного жителя Дениса Пчелина виновным в хищении путем злоупотребления доверием в особо крупном размере.

В ходе процесса установлено, что Пчелин в 2014 году взял в долг на покупку квартиры семь миллионов рублей у знакомого бизнесмена. Деньги коммерсант выдал из средств собственной фирмы. Стороны договорились о займе, вернуть сумму подсудимый обязался через 10 месяцев, но так и не выполнил обещания.

«При этом он впоследствии в ходе судебных разбирательств... категорически отрицал факт заключения и подписания им договора займа и пояснял суду, что денежные средства получил для других целей и лично вернул их генеральному директору фирмы», — рассказали в надзорном ведомстве.

Московский районный суд аргументам фигуранта не внял и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет исправительной колонии общего режима.