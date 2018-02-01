Мария Орлова: Теперь будем бороться за то, чтобы поехать на Олимпиаду

Петербургская скелетонистка Мария Орлова, в декабре 2017-го дисквалифицированная за употребление допинга, прокомментировала 1 февраля «Фонтанке» решение CAS оправдать ее и еще 27 российских спортсменов.

«Когда узнала, испытала радость, потом смешанные чувства. Надежда на поездку на Олимпиаду. Будем бороться до конца для этого. Другого выбора у нас нет. Наверняка будут подавать списки в МОК на участие в Олимпиаде. Ну, а дальше опять же уже не от нас зависит. Посмотрим, как поведет себя МОК. Наша задача – ходить на стадион, тренироваться, чтобы дальше поехать в Корею. А что там будет происходить и как, мы пока не знаем», – заявила Мария Орлова в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». Интервью со спортсменкой читайте на нашем сайте.

На Олимпиаде в Сочи Мария Орлова заняла 6-е место. В конце декабря ее результаты аннулировали, а ее саму пожизненно дисквалифицировали. Она серебряный призер чемпионата Европы (2013), бронзовый – чемпионата мира (2015), победитель и призер этапов Кубка мира.