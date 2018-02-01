В Петербурге за попытку увести из банка 5 млн по поддельному листу будут судить троих

Прокуратура передала в суд дело о мошенничестве с использованием поддельных документов. Как установило следственное управление УМВД Василеостровского района, трое горожан пытались с помощью исполнительного листа снять со счета петербургской ЗАО «Эс-Сервис» пять миллионов рублей.

По информации «Фонтанки», прокуратура утвердила обвинительное заключение 1 февраля. В деле фигурируют трое обвиняемых, которые утром 2 ноября прошлого года пришли в отделение банка «Санкт-Петербург» на 3-й линии Васильевского острова. По версии следствия, обвиняемые представились бизнесменами, которым «Эс-Сервис» якобы задолжал 5,1 миллиона рублей. В качестве доказательства у них был исполнительный лист, подписанный в Арбитражном суде Республики Коми. Деньги должны были быть переведены на счет ИП, зарегистрированного на одного из фигурантов дела. Однако до адресата средства так и не дошли — поставить подпись в документах мужчинам помешали оперативники экономической полиции, которые прямо из банка отвезли дельцов в отдел. Двое из них были отпущены под подписку о невыезде, третьего, индивидуального предпринимателя, определили в СИЗО.

Расклад суммы известен: на всех троих, по замыслу, должно было быть распределено 40% от пяти миллионов. Из них только 90 тысяч полагались предпринимателю. 510 тысяч – посреднику, который сопровождал первого в банке и занимался документами. Большая часть суммы, то есть почти полтора миллиона, доставалась руководителю группы. 60% от денег «Эс-Сервис» должны были быть отданы неизвестному, но хорошо осведомленному о финансовом состоянии компании, преступнику.

Как ранее писала «Фонтанка», по подобной схеме действовали мошенники и в Адмиралтейском районе. Там снимать деньги со счетов компаний помогали поддельные решения комиссий по трудовым спорам — якобы предприятия не платили зарплату работникам, и восстанавливать права горожан также приходилось приставам. В деле десятки эпизодов, деньги снимали в разных банках, в связи с чем в управлении федеральной службы судебных приставов по Петербургу на Большой Морской улице в конце ноября прошлого года прошли обыски. «Сливавшего» информацию о состоянии счетов компаний искали в тех местах, куда она стекается, — у приставов или в налоговой инспекции.