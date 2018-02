МОК: То, что российских спортсменов оправдал CAS, не означает, что они поедут на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда об отмене дисквалификации 28 российских атлетов.

Документ 1 февраля выложил в Twitter журналист BBC Дэн Роан. В МОК заявили, что «решение CAS не означает, что эти 28 спортсменов будут приглашены на Игры-2018». «Не находиться под санкциями — не означает автоматически получить приглашение на Олимпиаду», – уточняется в заявлении МОК. Организация оставляет за собой право по итогам вынесенного CAS решения обратиться в федеральный суд Швейцарии.

«This may have a serious impact on the future fight against doping.»

