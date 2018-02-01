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01.02.2018 13:10

В Петербурге за год десять тысяч семей выехали из коммуналок

Более десяти тысяч петербургских семей выехали из коммунальных квартир в течение 2017 года. Итогами расселения 1 февраля поделились в жилищном комитете Смольного.

По информации комитета, в ходе реализации специальной программы в текущем году в Петербурге расселили четыре тысячи коммуналок, в которых проживали 10 370 семей. Из них 3142 семьи получили социальные выплаты на общую сумму 3 млрд 100 млн рублей для приобретения или строительства жилья.

По состоянию на январь этого года в городе насчитывается порядка 74,5 тысячи подобных квартир, в которых живут около 240 тысяч семей, при этом 85 тысяч семей являются очередниками на улучшение жилищных условий.

В 2018 году в городском бюджете на социальные выплаты в рамках программы расселения также запланировано 3 млрд 100 млн рублей, что позволит оказать содействие более чем 2900 семьям. С учетом всех механизмов в текущем году планируется улучшить жилищные условия 10 тысяч семей, расселив порядка 3,8 тысячи коммуналок.

Программа расселения коммунальных квартир действует в Петербурге с 2008 года. На тот момент таковых в городе было более 116 тысяч. В течение десяти лет удалось расселить порядка 42 тысяч коммунальных квартир, в которых проживали более 95 тысяч семей. Из городского бюджета на это выделили 18 млрд 756 млн рублей.


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