Мария Орлова: Нас наконец выслушали

Еще
13:25 01.02.2018
Пришлите свою новость!
13:15
МОК: То, что российских спортсменов оправдал CAS, не означает, что они поедут на Олимпиаду
13:10
В Петербурге за год расселили более 4 тысяч коммуналок
13:04
Каждый январский законопроект депутатов Ленобласти стоил 10 миллионов
12:52
Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
12:47
Петербуржец разбил зеркало в машине и получил уголовное дело
12:46
По пять машин столкнулись на Петергофском шоссе и на КАД
12:35
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых признали виновным в получении взятки
12:30
СМИ: В Кремле подтвердили передачу Объединенной авиастроительной корпорации в состав «Ростеха»
12:29
Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели
12:25
Федеральным льготникам увеличили стоимость набора социальных услуг
12:24
Петербургский ПЕН-клуб заявил о недопустимости цензуры после «Смерти Сталина»
12:21
Муниципального депутата Морских ворот ночью избили неизвестные
12:14
В Петербурге усиливается ветер
12:11
В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора
12:04
Песков: Мы пока не понимаем, смогут ли оправданные россияне принять участие в Олимпиаде
12:01
Финляндия закупит в США учебные ракеты за 6 млн евро
11:57
Молодого человека в наушниках у Старой Деревни сбила электричка
11:39
В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины
11:35
«Доброе сердце» поможет маленьким подопечным фонда «Наташа»
11:20
CAS восстановил результаты 28 россиян на Олимпиаде в Сочи
11:19
На Советском проспекте рабочий погиб на стройплощадке
11:17
«Горьковскую» проверили за 40 минут
11:15
Роспотребнадзор ждет от россиян жалоб на холод в больницах и школах
11:11
Финские застройщики YIT и Lemminkainen завершили объединение
11:08
Убийц бездомного на месте дуэли Пушкина отправили в колонию
11:04
СМИ: Агентство по страхованию вкладов забирает деньги у клиентов обанкротившихся банков
10:50
В Подмосковье школьница взяла в ванну телефон и погибла
10:43
ФСБ нейтрализовала члена «Исламского государства», готовившего теракт на выборы
10:42
«Карточный домик» продолжили снимать без Кевина Спейси
10:40
Пятничная забастовка в Финляндии не затронет самолеты и поезда
10:37
За порочащую Путина информацию двое школьников оказались в полиции
10:36
У бывшего директора полигона «Красный Бор» прошли обыски
10:30
«Горьковскую» закрыли для пассажиров
10:22
В Петербурге задержали жулика, который за 350 тысяч «спас» миллиардера Зингаревича
10:17
В посёлке имени Морозова обстреляли трансформаторную подстанцию
10:11
Резервный фонд России официально прекратил существование
10:02
У Дворцового моста «Волга» отправила «Смарт» на островок безопасности
09:49
Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти
09:37
Петербурженка отдала мошенникам полмиллиона, спасая сына от мнимого ДТП
09:33
В Усть-Луге напольное покрытие запахло тоннами испорченного сала
09:23
Задержанные в Петербурге после перестрелки налётчики уходили с золотом на 60 млн рублей
09:11
Цены на нефть перешли к росту
08:56
Читинца с психотропом задержали на Дыбенко
08:50
На Невском проспекте автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся
08:43
На Московском преступники «брали» ювелирный и магазин парфюмерии
08:38
«Союз» с российскими и американскими спутниками успешно стартовал с «Восточного»
08:24
Telegram исчез из AppStore
08:15
США отказались публиковать секретную часть «Кремлёвского доклада»
08:00
Юго-запад Петербурга заволокло дымом от пожара на Тамбасова
02:47
Хабенский встретится с двойником в экранизации "Духless 21 века"
02:20
В прокат выходит фильм-сенсация про легендарную фигуристку
02:06
Мастера акварели из 23 стран покажут свои работы и научат рисовать космос
01:55
Мэтт Дэймон станет маленьким
01:40
В Музее Фаберже расскажут о секретных местах Парижа
01:14
“Три билборда” от автора “Залечь на дно в Брюгге” выходят в прокат
00:51
Застрявших в США российских туристов доставят на Кубу другим самолётом
00:41
Глава оргкомитета мундиаля: Украинским журналистам гарантирована безопасность
00:26
В Кронштадте выбрали дизайн-проект развития социального яхт-клуба
00:17
Американская противоракета промахнулась на Гавайях
00:06
Налетчики на ювелирный расстреливали полицию в упор
00:01
РФ и Сирия согласовали сотрудничество по восстановлению энергообъектов
31/01
18-летняя россиянка сенсационно обыграла на St. Petersburg Ladies Trophy 10-ю ракетку мира
31/01
Директор ФБР поспорил с Трампом
31/01
В Пентагоне думают о войне с Россией и Китаем
31/01
Ведущих «Навальный Live» отправили под арест
31/01
Февраль в Ленобласти начнется с перепада от минус 24-х до минус 3-х
31/01
В Волгограде у самолета при посадке загорелось шасси
31/01
Владелец сети отелей «Авангард» купил дом на Приморском проспекте
31/01
Главный редактор «Страны.ua» попросил убежища в Австрии
31/01
Президент РФ: Отношения с Францией - стратегические
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
01.02.2018 13:15

Мария Орлова: Нас наконец выслушали

Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, ранее дисквалифицированных за допинг. Одна из 28 - петербургская скелетонистка Мария Орлова. В интервью «Фонтанке» она рассказала как проходил суд, и высказала надежду на поездку в Пхенчхан.
Мария Орлова: Нас наконец выслушали
Мария Орлова// из личного архива

На Олимпиаде в Сочи петербургская скелетонистка Мария Орлова заняла шестое место. В дальнейшем ее успехи росли. Например, в 2015 году она впервые выиграла этап Кубка мира. Однако в конце 2017 года ее результаты на Играх-2014 аннулировали, саму спорстменку пожизненно дисквалифицировали. Сегодня, 1 февраля, Орлову, а также еще 27 человек оправдали.  

– Мария, в первую очередь, примите поздравления.

– Спасибо большое!

– Какие эмоции сейчас испытываете?

– Радость. В первую очередь, радость. Потом смешанные чувства. Надежда на поездку на Олимпиаду. Будем бороться до конца для этого. Руки не вешаем. Сегодняшнее решение CAS  придает нам силы. Теперь мы понимаем, что не зря продолжаем ходить на тренировки.

– Где вас застала эта новость?

– У меня был выходной, поэтому я легла на диван, включила телевизор и просто ждала 11 часов, когда выйдет этот вердикт.

– Когда нашли свою фамилию в списке оправданных спортсменов, от радости запрыгали?

– Нет, осталась без сил лежать на кровати. Было какое-то опустошение.

– Кто первый вас поздравил?

– Да я даже не знаю. Столько сообщений сразу полилось. Мы как раз в это время переписывались с Александром Третьяковым (еще один оправданный скелетонист, завоевавший золото в Сочи-2014, – ред.). Вот он, наверное, первым был. Ну а дальше уже были тренеры, коллеги, родители и вообще все начали названивать.

-  Что Третьяков сказал?

– Поздравляли друг друга. Сказали, что завтра с новыми силами вернемся к тренировкам.

– Он сам настроен бороться за поездку в Пхенчхан?

– Безусловно. Другого выбора у нас нет.

– На слушания в CAS ездили?

– Да. 23 января проходили слушания скелетонистов и мы все впятером ездили.

– Как проходила процедура?

– Как в настоящем суде. Каждого по отдельности вызывали и допрашивали. Их адвокаты, наши адвокаты, и судьи. В общем, обычная процедура. Хотя для нас это, конечно, было в первый раз.

– Что вас спрашивали?

– Уже, наверное, не важно, что нас спрашивали. Главное, что нас оправдали. Спрашивали, что и как проходило, как сдавали пробы, как тренировались, кто мы и что мы. В общем, вот так.

– Напряженная была атмосфера?

– Очень напряженная. Даже слов нет. Наверное, впервые такое почувствовали.

– Когда покидали то заседание, какие были ожидания?

– Когда только вышли из здания, было какое-то облегчение, что наконец-то нас выслушал хоть кто-то. А то только одни обвинения да обвинения. Была надежда, что нас услышат. Ну вот нас и услышали.

– Какие дальнейшие ваши действия, чтобы попасть в Пхенчхан?

– Дальше наверняка будут подавать списки в МОК на участие в Олимпиаде. Ну а дальше, опять же, уже не от нас зависит. Посмотрим, как поведет себя МОК.

– Времени-то осталось совсем чуть-чуть. Уверены, что успеете?

– Я не знаю, как это будет все происходить. Наша задача – ходить на стадион, тренироваться, чтобы дальше поехать в Корею. А что там будет происходить и как, мы пока не знаем.

– То есть вам этого пока не объяснили?

– Пока нет. Но, опять же, скажу, что от спортсменов сейчас уже ничего не зависит.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МОК: То, что российских спортсменов оправдал CAS, не означает, что они поедут на Олимпиаду
Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Песков: Мы пока не понимаем, смогут ли оправданные россияне принять участие в Олимпиаде
CAS восстановил результаты 28 россиян на Олимпиаде в Сочи
Глава оргкомитета мундиаля: Украинским журналистам гарантирована безопасность
18-летняя россиянка сенсационно обыграла на St. Petersburg Ladies Trophy 10-ю ракетку мира
Глава спорткомитета Белов: Сносить СКК никто не собирается
Замполпреда по Северо-Западу предложил возбудить «профилактическое» уголовное дело перед ЧМ-2018
Песков: Для отстраненных от Олимпиады проведем свои соревнования с такими же премиальными
«Зенит» отказался продавать Паредеса в «ПСЖ» за 40 млн евро
Мария Орлова: Нас наконец выслушали
Запах побед и хирург Манчини
Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге
Борис Ротенберг: Два раза горел в машине. На меня даже машины сверху падали
Последние олимпийские надежды
Не Олимпиада и была. В России снова заговорили о бойкоте Пхенчхана
СКА побеждает и не верит в проклятья
Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы
Руки прочь от Дзюбы!
«Зенит»-2018: вторая серия перемен
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Раненные при перестрелке с полицией в Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.