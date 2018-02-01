Мария Орлова: Нас наконец выслушали

Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, ранее дисквалифицированных за допинг. Одна из 28 - петербургская скелетонистка Мария Орлова. В интервью «Фонтанке» она рассказала как проходил суд, и высказала надежду на поездку в Пхенчхан.

На Олимпиаде в Сочи петербургская скелетонистка Мария Орлова заняла шестое место. В дальнейшем ее успехи росли. Например, в 2015 году она впервые выиграла этап Кубка мира. Однако в конце 2017 года ее результаты на Играх-2014 аннулировали, саму спорстменку пожизненно дисквалифицировали. Сегодня, 1 февраля, Орлову, а также еще 27 человек оправдали.

– Мария, в первую очередь, примите поздравления.

– Спасибо большое!

– Какие эмоции сейчас испытываете?

– Радость. В первую очередь, радость. Потом смешанные чувства. Надежда на поездку на Олимпиаду. Будем бороться до конца для этого. Руки не вешаем. Сегодняшнее решение CAS придает нам силы. Теперь мы понимаем, что не зря продолжаем ходить на тренировки.

– Где вас застала эта новость?

– У меня был выходной, поэтому я легла на диван, включила телевизор и просто ждала 11 часов, когда выйдет этот вердикт.

– Когда нашли свою фамилию в списке оправданных спортсменов, от радости запрыгали?

– Нет, осталась без сил лежать на кровати. Было какое-то опустошение.

– Кто первый вас поздравил?

– Да я даже не знаю. Столько сообщений сразу полилось. Мы как раз в это время переписывались с Александром Третьяковым (еще один оправданный скелетонист, завоевавший золото в Сочи-2014, – ред.). Вот он, наверное, первым был. Ну а дальше уже были тренеры, коллеги, родители и вообще все начали названивать.

- Что Третьяков сказал?

– Поздравляли друг друга. Сказали, что завтра с новыми силами вернемся к тренировкам.

– Он сам настроен бороться за поездку в Пхенчхан?

– Безусловно. Другого выбора у нас нет.

– На слушания в CAS ездили?

– Да. 23 января проходили слушания скелетонистов и мы все впятером ездили.

– Как проходила процедура?

– Как в настоящем суде. Каждого по отдельности вызывали и допрашивали. Их адвокаты, наши адвокаты, и судьи. В общем, обычная процедура. Хотя для нас это, конечно, было в первый раз.

– Что вас спрашивали?

– Уже, наверное, не важно, что нас спрашивали. Главное, что нас оправдали. Спрашивали, что и как проходило, как сдавали пробы, как тренировались, кто мы и что мы. В общем, вот так.

– Напряженная была атмосфера?

– Очень напряженная. Даже слов нет. Наверное, впервые такое почувствовали.

– Когда покидали то заседание, какие были ожидания?

– Когда только вышли из здания, было какое-то облегчение, что наконец-то нас выслушал хоть кто-то. А то только одни обвинения да обвинения. Была надежда, что нас услышат. Ну вот нас и услышали.

– Какие дальнейшие ваши действия, чтобы попасть в Пхенчхан?

– Дальше наверняка будут подавать списки в МОК на участие в Олимпиаде. Ну а дальше, опять же, уже не от нас зависит. Посмотрим, как поведет себя МОК.

– Времени-то осталось совсем чуть-чуть. Уверены, что успеете?

– Я не знаю, как это будет все происходить. Наша задача – ходить на стадион, тренироваться, чтобы дальше поехать в Корею. А что там будет происходить и как, мы пока не знаем.

– То есть вам этого пока не объяснили?

– Пока нет. Но, опять же, скажу, что от спортсменов сейчас уже ничего не зависит.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»