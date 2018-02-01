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01.02.2018 12:52

Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Оправдание 28-ми российских спортсменов, ранее дисквалифицированных за допинг, помогло России вернуть первое место в общем зачете Олимпиады в Сочи. В частности, были восстановлены результаты чемпионов Игр-2014 Александра Третьякова (скелетон) и Александра Легкова (лыжи).

Также вернули шесть серебряных (лыжи и сани) и одну бронзовую медаль (скелетон). Теперь в активе России 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте в медальном зачете Норвегия (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград), на третьем — Канада (10, 10 и 5 соответственно).

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. Тогда с первого места в общекомандном зачете россияне переместились на четвертое.


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