Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили

Жители сотни домов Петербурга неожиданно для себя сменили управляющую компанию. Так герой публикаций о рейдерстве вступил в игру с крупным холдингом «Городские инновационные технологии».

Об уголовном деле из-за смены управляющей компании петербургская прокуратура сообщила 25 января. По данным «Фонтанки», мошенническими действиями группы лиц, по предварительному сговору и в особо крупном размере следствие может квалифицировать стремление «Балтийской управляющей компании» («БУК») получить в управление дома «Профсервиса», входящего в холдинг «ГИТ». Цена вопроса – сотня домов Московского района на территории Авиагородка.

По подсчетам «Фонтанки», речь идет о рынке объемом около 120 млн рублей в год. Столько платежей за управление, содержание и текущий ремонт, в среднем, «Профсервис» собирает с 99 домов. С осени 2017 года «БУК» ухитрилась в считанные дни провести общие собрания собственников, а в декабре-январе – привезла в Госжилинспецию грузовик документов о смене управляющей компании. Причем, большую часть этих бумаг – аккурат перед новогодними праздниками, 29 декабря.

До марта 2017 года владельцем «Профсервиса», по данным «СПАРК» был Андрей Кривоногов, один из инициаторов строительства храма священномученика Вениамина митрополита Петроградского в Авиагородке, числится председателем приходского совета. Андрей Кривоногов продал компанию Андрею Полукееву – сыну бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Полукеева.

В свою очередь Андрей Полукеев пресытился жилищно-коммунальным бизнесом за месяц и в апреле уступил «Профсервис» Гранту Агасьяну, владельцу холдинга «Городские инновационные технологии», крупнейшей управляющей жильем компании в Петербурге. Возможно, участие Полукеева-младшего было необходимо для финансирования сделки. До конца января 2018-го «Профсервис» находится в залоге у Андрея Полукеева, следует из базы «СПАРК».

Следующий акт стартовал летом прошлого года. Андрей Кривоногов освободил кресло генерального директора «Профсервис» и возглавил компанию «БУК», управляющую весемью домами. За ним в «БУК» начали мигрировать и рядовые сотрудники. А с октября в домах «Профсервиса», вошедшего в холдинг «ГИТ», начались попытки сменить управляющую компанию.

Жители домов в Авиагородке с удивлением начали обнаруживать себя в числе инициаторов общих собраний. «В конце ноября в нашу дверь позвонил мужчина, представился, что он из «Профсервиса», и попросил подписать бумаги о создании счетной комиссии, – рассказывает пенсионерка Любовь Рачкова, жительница одного из домов на Штурманской улице. – А уже в декабре я узнала, что стала инициатором общего собрания дома по смене управляющей компании. В протоколах стояли похожие, но не мои подписи».

По словам Рачковой, голосование за смену управляющей компании проводилось поспешно, посреди рабочей недели. Очная часть – в 9 утра в гостинице «Вояж», в 10 км от Штурманской улицы, а заочная – завершилась уже в 14 часов следующего дня. При этом на собрании якобы удалось собрать кворум, а за смену управляющей компании проголосовало больше 90% участников.

Стоит пояснить. Законно сменить управляющую компанию для сотни домов всего за пару месяцев под силу только героям античности. Жилищный кодекс требует, чтобы каждого собственника оповестили об общем собрании по меньшей мере за 10 дней. Решение можно принять только кворумом – то есть в собрании должно участвовать больше половины собственников. При этом за новую обслуживающую организацию должны проголосовать жители, которым принадлежит более 50% площадей в доме.

Жители Авиагородка подвигов не заметили. В начале января на стадионе «Пулково» собралось около полутора сотен человек. Они пришли на ежегодное собрание по инициативе «Профсервиса», заслушали отчет и принялись обсуждать последние новости. «От «Балтийской управляющей компании» в ноябре пришло извещение о проведении якобы общего собрания в гостинице «Краун Плаза», – выступал на холодном ветру один из жителей Штурманской. – На этом собрании присутствовало порядка 15 человек. Председателем был Кривоногов». После ноябрьского собрания по квартирам потянулись делегаты с бюллетенями заочного голосования, но не нашли понимания жителей, рассказал выступавший.

В декабре «БУК» изменил схему. «Извещение о собрании нам пришло уже после его проведения, никто о нем не знал, – подтверждает Любовь Рачкова. – В соседних домах такая же ситуация. Мы подали в прокуратуру заявление о фальсификации».

Подоплеку коммунальных переворотов прояснила фамилия – владельцем «Балтийской управляющей компании», по данным «СПАРК», является Леонид Климковский. Его имя «Фонтанка» называла год назад в истории о попытке рейдерского захвата компании «Возрождение», управлявшей домами на Васильевском острове. Тогда собственника «Возрождения» хотели сменить с помощью липовой нотариальной уступки, но вмешался Следственный комитет.

Имя Леонида Климковского фигурировало и в 2014 году, в статье «Фонтанки» о похожей атаке на ООО «Прямые инвестиции», которое обслуживало 240 домов в Адмиралтейском районе. Тогда Климковский заявлял, что не причастен к подозрительным махинациям. Однако с сентября 2015-го дома «Прямых инвестиций» начали переходить под крыло «ЖКС Адмиралтейского района». Теперь, по данным реестра лицензий, ЖКС управляет 280 домами, а в обслуживании «Прямых инвестиций» не осталось ни одного. По странному совпадению, владеет «ЖКС Адмиралтейского района» Леонид Климковский.

Еще несколько лет назад ничто в Климковском не выдавало громкого дельца жилищно-коммунального бизнеса. До августа 2014-го никакого Климковского и не было.

Тридцатипятилетний петербуржец тогда носил фамилию Абдулаев, а в его портфолио, по данным «Фонтанки», хранилась лишь стопка административок. Свидетельства бурной молодости: мелкое хулиганство, неповиновение милиции, порча или утрата паспорта по небрежности. Числился прорабом в строительной фирме средней руки. Но все изменилось.

В 2015-м деятельность Леонида Климковского связывали с Виталием Мартыненко, экс-депутатом ЗакСа и бывшим секретарем «Единой России» в Адмиралтейском районе. Источники, близкие к администрации Адмиралтейского района, также не отрицают данной догадки. К сожалению, «Фонтанке» не удалось поговорить с Виталием Мартыненко. Услышав название нашего издания, он бросил трубку.

В «ГИТе» деятельность конкурентов именуют не иначе как рейдерским захватом. «Господин Кривогонов является инициатором рейдерского захвата, который происходит по фальсифицированным протоколам», – утверждают в компании.

Леонид Климковский не прокомментировал конфликт с «Профсервисом» – после просьбы перезвонить просто перестал брать трубку. Связаться с Андреем Кривоноговым не удалось.

Пока что госорганы встали на сторону «ГИТа». В Госжилинспекции «Фонтанке» сообщили, что отказали «Балтийской управляющей компании» в 94 заявлениях о смене УК. Компания не разместила необходимую информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, пояснили в Госжилинспекции. Заявления о смене управляющей компании еще в 5 домах пока рассматриваются.

Впрочем, отказ инспекции по такому формальному основанию оставляет за «Балтийской управляющей компанией» возможность подать документы еще раз, даже несмотря на возбуждение уголовного дела по факту подделки протоколов. Инспекция указывает, что не проверяет подлинность протоколов общих собраний и не несет за это ответственности. Если «БУК» действительно принесет заявления о смене УК повторно, то собственникам, столкнувшимся с поддельными подписями, придется отстаивать свои права уже в суде.

Елена Вавилова,

«Фонтанка.ру»