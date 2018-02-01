Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых признали виновным в получении взятки

Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко признала бывшего главу Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки.

Как пишет 1 февраля «Новая газета», судья заявила: «[Никита Белых] совершил получение должностным лицом взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в особо крупном размере в пользу НЛК и получил взятку за совершение действий в пользу гражданина Зудхаймера». Срок, к которому приговорят экс-губернатора, пока неизвестен.

Отметим, в своем последнем слове 26 января Белых опроверг вину по всем инкриминируемым эпизодам. Гособвинение просило его приговорить к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей.