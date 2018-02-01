Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели

В Петербурге на рыбном заводе вычислили «несуна». За попытку унести с работы несколько килограммов деликатесов мужчина получил уголовное дело.

Как 1 февраля сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, на предприятии в Морском рыбном порту продукция начала «уплывать» в неизвестном направлении. Руководство начало расследование и привлекло сотрудников линейного отдела МВД РФ на водном транспорте. Подозреваемый нашелся быстро, его остановили на выходе с работы после окончания смены. Под верхней одеждой работник пытался вынести свой «улов» – 5 килограммов форели.

По факту возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.