СМИ: В Кремле подтвердили передачу Объединенной авиастроительной корпорации в состав «Ростеха»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин одобрил участие «Ростеха» в финансировании программы среднемагистрального самолета МС-21.

Как пишет 1 февраля «Коммерсантъ», это станет первым шагом к передаче Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха». Издание напоминает, что эту идею предложили в Минпромторге. Источники «Коммерсанта» в администрации президента уточнили, что на разработку самолета МС-21 в 2018 – 2020 годах выделят около 30 млрд рублей.

Также издание ранее сообщало о том, что «Ростеху» собираются передать 91,68% акций ОАК, против этого выступал вице-премьер Дмитрий Рогозин. При этом проект документа о вхождении ОАК в «Ростех» уже разработан и согласован Минпромторгом, Минфином и Миэкономики. В самой госкорпорации подчеркнули, что решение о вхождении в нее ОАК пока не принято.