Муниципального депутата Морских ворот ночью избили неизвестные

Муниципального депутата МО "Морские ворота" Сергея Винниченко избили неизвестные в ночь на 1 февраля. 29-летний оппозиционер находится в Александровской больнице.

Как рассказала "Фонтанке" девушка пострадавшего, Анна Замараева, в полночь Винниченко вернулся домой избитый.

"Он помнил только, что было несколько нападавших и что они ему сказали, что передают привет", – отметила Замараева.

По ее словам, медики не зафиксировали переломов, лишь ушибы конечностей и сотрясение мозга.

"Сейчас еще делают томограмму и ставят диагнозы. В больнице работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе уголовный розыск. Мы не знаем, с чем это связано, Сергей – неконфликтный человек", – добавила она.

По словам Анны, неизвестные также похитили личные вещи Винниченко – ноутбук, телефон и документы.

Отметим, что Сергей Винниченко стал одним из малочисленных муниципальных депутатов, избиравшихся в 2014 году по оппозиционным спискам.

МО "Морские ворота" находится на территории Кировского района города.

Сегодня ночью совершено покушение на депутата МО Морские ворота Сергея Виниченко. Он в Александровской больнице, полиция ищет нападавших pic.twitter.com/DF2vfc0BQq — Андрей Давыдов (@davydov_a) 1 февраля 2018 г.