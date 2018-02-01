«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово

31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов – компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Алексей Низовский, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству, председатель Совета директоров компании «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

Дошкольное отделение № 4 МОБУ «СОШ Кудровский ЦО №1» в составе ЖК «Австрийский квартал» расположено по адресу ул. Венская, д.1 и рассчитано на 140 мест. Общая площадь детского сада 3 179,85 кв. м.

Дошкольное отделение №2 МОБУ «СОШ «Центр Образования «Кудрово» в составе ЖК «Березовая роща» расположено по адресу Европейский пр. 21 корп.1 и рассчитано на 110 мест. Общая площадь учреждения 3689,52 кв. м.

Застройщик обеспечил детские сады всем необходимым: закуплены мебель для спален и групп, инвентарь для спортивных залов, развивающее оборудование, игрушки и пр.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил детей и руководство дошкольных учреждений с новосельем.

«Сегодня радостное событие – два садика открываются здесь, в Кудрово, на 110 мест и на 140. Мы фактически закроем первую часть указа президента по обеспечению детскими садами детишек в возрасте от 3 до 7 лет», – отметил в своем выступлении губернатор

Он также подчеркнул, что за последние три года совместно с «Полис Групп» в области по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» открыто 8 соцобъектов: 6 детских садов и две школы.

Компанию «Полис Групп» поблагодарил и глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Алексей Низовский.

Председатель Совета директоров «Полис Групп» Дмитрий Смирнов в честь открытия детских садов вручил руководству сувенирные ключи.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Австрийский квартал» - застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Березовая роща» - застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents