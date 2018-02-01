В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора

Смольный объявил результаты конкурса по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Победителем стало Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов», сообщил 1 февраля председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Договор заключён на 10 лет, передает корреспондент «Фонтанки». Выбрать оператора предписывал Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Согласно его требованиям, к 2019 году в каждом регионе РФ были выбраны операторы по обращению с отходами. Они будут курировать весь процесс сбора, транспортировки, переработки и захоронения мусора. В Петербурге оператор получит контроль над рынком емкостью 13 млрд рублей в год.

Ранее «Фонтанка» писала, что новая система вывоза, переработки и захоронения коммунальных отходов должна заработать в Петербурге раньше определенных законом крайних сроков.