В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора
Смольный объявил результаты конкурса по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Победителем стало Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов», сообщил 1 февраля председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
Договор заключён на 10 лет, передает корреспондент «Фонтанки». Выбрать оператора предписывал Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Согласно его требованиям, к 2019 году в каждом регионе РФ были выбраны операторы по обращению с отходами. Они будут курировать весь процесс сбора, транспортировки, переработки и захоронения мусора. В Петербурге оператор получит контроль над рынком емкостью 13 млрд рублей в год.
Ранее «Фонтанка» писала, что новая система вывоза, переработки и захоронения коммунальных отходов должна заработать в Петербурге раньше определенных законом крайних сроков.
Справка:
СПб ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» зарегистрировано в реестре юридических лиц в 2003 году. Завод занимается «механизированной» переработкой, иными словами, прессует мусор, чтобы более компактно размещать его на полигонах. Среди услуг «МПБО-2» — вывоз и утилизация, захоронение и обезвреживание отходов, а также целый список услуг по «экологическому проектированию». Это разработка нормативов предельно допустимых выбросов, лицензий на обезвреживание, паспортов отходов и прочей документации. Завод расположен в поселке Янино Ленинградской области.