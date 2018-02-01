Песков: Мы пока не понимаем, смогут ли оправданные россияне принять участие в Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады за российских спортсменов, которых оправдал арбитражный суд в Лозанне.

Об этом 1 февраля пишет «Росбалт» со ссылкой на «Р-Спорт». При этом Песков уточнил — пока непонятно, смогут ли оправданные российские атлеты принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане, которая стартует 9 февраля. «Удастся ли им принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане, не знаю. Вопрос сложный. Но, как мы вам уже говорили неоднократно, на экспертном уровне продолжаются контакты с МОК, и именно в результате этих контактов уже будет выясняться, насколько возможна компенсация той ситуации, которая сложилась», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, Спортивный арбитражный суд 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских атлетов и аннулировал их пожизненное отстранение от Игр. Апелляции еще 11 спортсменов удовлетворены частично.