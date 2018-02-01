Молодого человека в наушниках у Старой Деревни сбила электричка

Петербуржец 23 лет скончался в машине скорой помощи после того, как на перегоне между Лахтой и Новой Деревней его сбила электричка.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, трагедия произошла утром 1 февраля. Молодой человек шел вдоль путей, наслаждаясь прослушиваем музыки, на предупредительный сигнал машиниста электрички он не отреагировал и перешел на соседний путь, практически прямо под колеса. После ДТП он еще был жив, но до больницы не доехал. СК проводит доследственную проверку.

Напомним, эта железнодорожная ветка за последний год приобрела дурную славу из-за перехода в створе Туристской улицы, который местные жители прозвали «смертельным». Гибель семи человек привела к возбуждению уголовного дела в отношении должностных лиц ОАО «Российские железные дороги». В конце января 2018 года там была установлена светодиодная подсветка, которая предупреждает о приближении поезда.