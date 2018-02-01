В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины

Сотрудники МЧС закончили тушить огонь в складском помещении на улице Тамбасова утром 1 февраля. Не пострадали в огне, но задымились трамвай, милицейский автобус и даже броневик Ленина, которые «Ленфильм» использовал как реквизит.

По данным «Фонтанки», от огня машины не пострадали, лишь немного «закоптился» трамвай. Ретрореквизит стоит в соседнем корпусе рядом со зданием по улице Тамбасова, 5, где ночью 1 февраля загорелись крыша и 4-й этаж. Полыхавшие помещения, как сообщили нашему корреспонденту на «Ленфильме», киностудия сдает в аренду. По последней информации, горели цеха, где производят пластик.

Напомним, пожару был присвоен повышенный, второй номер сложности. Как сообщает региональное управление МЧС, в 10:40 огонь, который распространился на площади 800 квадратных метров, был ликвидирован.