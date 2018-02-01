CAS восстановил результаты 28 россиян на Олимпиаде в Сочи

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении от Олимпиады 28 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Как сообщил 1 февраля официальный сайт CAS, в 28 случаях представленные доказательства были недостаточными. Апелляции россиян удовлетворены, санкции отменены, а их личные результаты в Сочи в 2014 году остаются в силе.

Полный список оправданных спортсменов выглядит так:

Дмитрий Труненков (бобслей), Алексей Негодайло (бобслей), Ольга Стульнева (бобслей), Людмила Удобкина (бобслей), Александр Третьяков (скелетон), Сергей Чудинов (скелетон), Елена Никитина (скелетон), Ольга Потылицына (скелетон), Мария Орлова (скелетон), Александр Легков (лыжи), Евгений Белов (лыжи), Максим Вылегжанин (лыжи), Алексей Петухов (лыжи), Никита Крюков (лыжи), Александр Бессмертных (лыжи), Евгения Шаповалова (лыжи), Наталья Матвеева (лыжи), Ольга Фаткулина (коньки), Александр Румянцев (коньки), Иван Скобрев (коньки), Артем Кузнецов (коньки), Татьяна Иванова (сани), Альберт Демченко (сани), Екатерина Лебедева (хоккей), Екатерина Пашкевич (хоккей), Татьяна Бурина (хоккей), Анна Щукина (хоккей), Екатерина Смоленцева (хоккей).

Отметим, что всего апелляции подавали 39 российских спортсменов. Иски еще 11 атлетов удовлетворены частично: их результаты с Игр в Сочи по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена. Но отстранены они теперь не пожизненно, а только на Олимпиаду в Пхенчхане. Речь идет о следующих спортсменах:

Александр Зубков (бобслей); Алексей Воевода (бобслей); Александр Касьянов (бобслей); Алексей Пушкарев (бобслей); Ильвир Хузин (бобслей); Юлия Иванова (лыжные гонки); Юлия Чекалева (лыжные гонки); Анастасия Доценко (лыжные гонки); Галина Скиба (хоккей); Анна Шибанова (хоккей); Инна Дюбанок (хоккей).

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. С первого места в общекомандном зачете россияне переместились на четвертое.