«Доброе сердце» поможет маленьким подопечным фонда «Наташа»

В Петербурге стартовала совместная акция двух сетей известных ресторанов и Благотворительного фонда «Наташа» под названием «Доброе сердце». Об этом «Фонтанке» рассказали в фонде.

Весь февраль в ресторанах «Токио-Сити» и «Бахрома» будет продаваться имбирный пряник в форме сердца по специальной цене 49 рублей. Все средства от их продажи будут направлены на оплату лечения тяжелобольных детей – подопечных фонда «Наташа».

Благотворительный фонд «Наташа» создан в 2007 году и является единственным в России фондом, оказывающим помощь людям с тяжёлым и редким заболеванием – лёгочной артериальной гипертензией. С 2011 года фонд – действующий член Европейской ассоциации ЛАГ. За годы существования фондом оказана помощь более 150-ти пациентам в покупке дорогостоящих медикаментов, оплате лечения и операций в России, Европе, США и Индии. Для 25 пациентов была организована и оплачена операция по трансплантации лёгких и сердца.