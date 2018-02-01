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01.02.2018 11:11

Финские застройщики YIT и Lemminkainen завершили объединение

Финские застройщики YIT и Lemminkainen завершили объединение 1 февраля. Новая компания будет работать под брендом  YIT, говорится в официальном сообщении. 

Ее совокупный оборот в 2016 году составил около 3,4 млрд евро, общее количество сотрудников – примерно 10 000 человек. Итоги за 2017-й пока не подводились.

Напомним, о намерении слияния компании объявили еще в прошлом году. Подчеркивалось, что объединение стало естественным шагом в развитии YIT и Lemminkainen  как ответ на изменившееся покупательское поведение, стремление повысить конкурентоспособность и усилить устойчивость к конъюнктурным колебаниям. Объединенная компания намерена стать ведущим игроком на строительном рынке Северной Европы.

На данный момент  YIT работает в 11 странах: в Финляндии, России, Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии, Литве, Чехии, Словакии и Польше.

В России YIT занимается девелопментом и строительством жилья и фокусируется на комплексной застройке территорий. По данным исследования «Фонтанки» «ТОП-30 самых влиятельных финских компаний в России», YIT, который специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса, занимает 4-е место среди крупнейших игроков из Суоми. Его выручка по итогам 2016 года составила  19,7 млрд рублей. Lemminkainen, который специализируется на подрядном строительстве, занимает 18-ю строчку в рейтинге с выручкой в 4 млрд рублей. 


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