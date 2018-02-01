Убийц бездомного на месте дуэли Пушкина отправили в колонию

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Киргизии. Иностранца избивали на месте дуэли Пушкина, а подозреваемую в жестокой расправе нашли в поезде «Москва – Калуга».

Как сообщили в пресс-службе судов Северной столицы 1 февраля, Антон Мартынов получил 8 лет в колонии строгого режима за избиение человека до смерти. Его соучастница Анастасия Колокольцева — 6 лет в колонии общего режима.

Жертвой криминальной парочки стал 42-летний уроженец Киргизии, российский гражданин Назар Сарыбаев. 22 июня 2016 года нетрезвый Мартынов пригласил его выпить в сквер на Коломяжском проспекте, там, где состоялась дуэль Пушкина с Дантесом. Колокольцева, прятавшаяся за деревом, присоединилась к компании, но не для застолья. Она, как доказано в суде, распылила в лицо потерпевшему перцовый аэрозоль, а Мартынов тем временем начал мужчину избивать, в том числе ногами. Кроме того, в ход пошли два ножа — на теле потерпевшего насчитали не менее десятка ран. Измывательства закончились смертью мужчины прямо в знаковом для российской культуры месте.

На суде соучастники заявили, что убивать не хотели.

«Ранее они видели потерпевшего на улице – он был неопрятен, в грязной одежде, приставал к гражданам. Причинив … телесные повреждения, [осужденные] хотели, чтобы его положили в больницу и тем самым ему помочь», – отметила пресс-служба суда.

Напомним, что расследованием этого преступления занимались сотрудники полицейского Центра «Э». Сотрудники правоохранительных органов настаивали, что соучастники заранее разработали преступный план и речь шла именно об убийстве. Мартынова задержали в июле того же года, а Колокольцева хотела отсидеться у друзей в центральной части России, но до убежища не доехала: ее сняли с поезда «Москва – Калуга». Кстати, по стечению обстоятельств Калуга тоже имеет отношение к Пушкину, да и Дантесу — там находилось имение родителей сестер Гончаровых, которым оба участника дуэли приходились зятьями.