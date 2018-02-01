Еще
13:25 01.02.2018
Пришлите свою новость!
13:15
МОК: То, что российских спортсменов оправдал CAS, не означает, что они поедут на Олимпиаду
13:10
В Петербурге за год расселили более 4 тысяч коммуналок
13:04
Каждый январский законопроект депутатов Ленобласти стоил 10 миллионов
12:52
Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
12:47
Петербуржец разбил зеркало в машине и получил уголовное дело
12:46
По пять машин столкнулись на Петергофском шоссе и на КАД
12:35
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых признали виновным в получении взятки
12:30
СМИ: В Кремле подтвердили передачу Объединенной авиастроительной корпорации в состав «Ростеха»
12:29
Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели
12:25
Федеральным льготникам увеличили стоимость набора социальных услуг
12:24
Петербургский ПЕН-клуб заявил о недопустимости цензуры после «Смерти Сталина»
12:21
Муниципального депутата Морских ворот ночью избили неизвестные
12:14
В Петербурге усиливается ветер
12:11
В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора
12:04
Песков: Мы пока не понимаем, смогут ли оправданные россияне принять участие в Олимпиаде
12:01
Финляндия закупит в США учебные ракеты за 6 млн евро
11:57
Молодого человека в наушниках у Старой Деревни сбила электричка
11:39
В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины
11:35
«Доброе сердце» поможет маленьким подопечным фонда «Наташа»
11:20
CAS восстановил результаты 28 россиян на Олимпиаде в Сочи
11:19
На Советском проспекте рабочий погиб на стройплощадке
11:17
«Горьковскую» проверили за 40 минут
11:15
Роспотребнадзор ждет от россиян жалоб на холод в больницах и школах
11:11
Финские застройщики YIT и Lemminkainen завершили объединение
11:08
Убийц бездомного на месте дуэли Пушкина отправили в колонию
11:04
СМИ: Агентство по страхованию вкладов забирает деньги у клиентов обанкротившихся банков
10:50
В Подмосковье школьница взяла в ванну телефон и погибла
10:43
ФСБ нейтрализовала члена «Исламского государства», готовившего теракт на выборы
10:42
«Карточный домик» продолжили снимать без Кевина Спейси
10:40
Пятничная забастовка в Финляндии не затронет самолеты и поезда
10:37
За порочащую Путина информацию двое школьников оказались в полиции
10:36
У бывшего директора полигона «Красный Бор» прошли обыски
10:30
«Горьковскую» закрыли для пассажиров
10:22
В Петербурге задержали жулика, который за 350 тысяч «спас» миллиардера Зингаревича
10:17
В посёлке имени Морозова обстреляли трансформаторную подстанцию
10:11
Резервный фонд России официально прекратил существование
10:02
У Дворцового моста «Волга» отправила «Смарт» на островок безопасности
09:49
Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти
09:37
Петербурженка отдала мошенникам полмиллиона, спасая сына от мнимого ДТП
09:33
В Усть-Луге напольное покрытие запахло тоннами испорченного сала
09:23
Задержанные в Петербурге после перестрелки налётчики уходили с золотом на 60 млн рублей
09:11
Цены на нефть перешли к росту
08:56
Читинца с психотропом задержали на Дыбенко
08:50
На Невском проспекте автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся
08:43
На Московском преступники «брали» ювелирный и магазин парфюмерии
08:38
«Союз» с российскими и американскими спутниками успешно стартовал с «Восточного»
08:24
Telegram исчез из AppStore
08:15
США отказались публиковать секретную часть «Кремлёвского доклада»
08:00
Юго-запад Петербурга заволокло дымом от пожара на Тамбасова
02:47
Хабенский встретится с двойником в экранизации "Духless 21 века"
02:20
В прокат выходит фильм-сенсация про легендарную фигуристку
02:06
Мастера акварели из 23 стран покажут свои работы и научат рисовать космос
01:55
Мэтт Дэймон станет маленьким
01:40
В Музее Фаберже расскажут о секретных местах Парижа
01:14
“Три билборда” от автора “Залечь на дно в Брюгге” выходят в прокат
00:51
Застрявших в США российских туристов доставят на Кубу другим самолётом
00:41
Глава оргкомитета мундиаля: Украинским журналистам гарантирована безопасность
00:26
В Кронштадте выбрали дизайн-проект развития социального яхт-клуба
00:17
Американская противоракета промахнулась на Гавайях
00:06
Налетчики на ювелирный расстреливали полицию в упор
00:01
РФ и Сирия согласовали сотрудничество по восстановлению энергообъектов
31/01
18-летняя россиянка сенсационно обыграла на St. Petersburg Ladies Trophy 10-ю ракетку мира
31/01
Директор ФБР поспорил с Трампом
31/01
В Пентагоне думают о войне с Россией и Китаем
31/01
Ведущих «Навальный Live» отправили под арест
31/01
Февраль в Ленобласти начнется с перепада от минус 24-х до минус 3-х
31/01
В Волгограде у самолета при посадке загорелось шасси
31/01
Владелец сети отелей «Авангард» купил дом на Приморском проспекте
31/01
Главный редактор «Страны.ua» попросил убежища в Австрии
31/01
Президент РФ: Отношения с Францией - стратегические
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
01.02.2018 11:08

Убийц бездомного на месте дуэли Пушкина отправили в колонию

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Киргизии. Иностранца избивали на месте дуэли Пушкина, а подозреваемую в жестокой расправе нашли в поезде «Москва – Калуга». 

Как сообщили в пресс-службе судов Северной столицы 1 февраля, Антон Мартынов получил 8 лет в колонии строгого режима за избиение человека до смерти. Его соучастница Анастасия Колокольцева — 6 лет в колонии общего режима. 

Жертвой криминальной парочки стал 42-летний уроженец Киргизии, российский гражданин Назар Сарыбаев. 22 июня 2016 года нетрезвый Мартынов пригласил его выпить в сквер на Коломяжском проспекте, там, где состоялась дуэль Пушкина с Дантесом. Колокольцева, прятавшаяся за деревом, присоединилась к компании, но не для застолья. Она, как доказано в суде, распылила в лицо потерпевшему перцовый аэрозоль, а Мартынов тем временем начал мужчину избивать, в том числе ногами. Кроме того, в ход пошли два ножа — на теле потерпевшего насчитали не менее десятка ран. Измывательства закончились смертью мужчины прямо в знаковом для российской культуры месте.

На суде соучастники заявили, что убивать не хотели. 

«Ранее они видели потерпевшего на улице – он был неопрятен, в грязной одежде, приставал к гражданам. Причинив … телесные повреждения, [осужденные] хотели, чтобы его положили в больницу и тем самым ему помочь», – отметила пресс-служба суда.

Напомним, что расследованием этого преступления занимались сотрудники полицейского Центра «Э». Сотрудники правоохранительных органов настаивали, что соучастники заранее разработали преступный план и речь шла именно об убийстве. Мартынова задержали в июле того же года, а Колокольцева хотела отсидеться у друзей в центральной части России, но до убежища не доехала: ее сняли с поезда «Москва – Калуга». Кстати, по стечению обстоятельств Калуга тоже имеет отношение к Пушкину, да и Дантесу — там находилось имение родителей сестер Гончаровых, которым оба участника дуэли приходились зятьями. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржец разбил зеркало в машине и получил уголовное дело
По пять машин столкнулись на Петергофском шоссе и на КАД
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых признали виновным в получении взятки
Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели
Муниципального депутата Морских ворот ночью избили неизвестные
Молодого человека в наушниках у Старой Деревни сбила электричка
В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины
На Советском проспекте рабочий погиб на стройплощадке
«Горьковскую» проверили за 40 минут
Убийц бездомного на месте дуэли Пушкина отправили в колонию
Десять лет на троих за круизы для нелегалов
Постреляли в Питере банду c Кавказа
В ТРК Петербурга снова стучатся шантажисты
Задержания на акции в Петербурге
Как сутенеры Дацика подкупали
Самые опасные места в Петербурге
Тайваньское дело «Воентелекома»
Как Тучков поставили в безопорное положение
Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко
«Варшавянка» протекла на 100 млн
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Раненные при перестрелке с полицией в Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.